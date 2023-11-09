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Женщины поделились трудностями материнства, которые никогда не поймут мужчины

Женщины поделились трудностями материнства, которые никогда не поймут мужчины

Автор:
09 ноября 2023 11:21
Сообщество : Истории
Метки: декрет   жалобы   женщины и работа   истории   карьера в материнство   материнство   материнство и работа   
2279
17

В Твиттере обсуждают тему материнства, но только со стороны карьеры. Женщины честно рассказывают о том, что упускают возможности для развития, зато их мужья активно растут.

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Метки: декрет   жалобы   женщины и работа   истории   карьера в материнство   материнство   материнство и работа   
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38  комментариев
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578
ruslan d 2 часа назад
Ну не рожайте , делайте карьеру ... Но потом не нойте , что все провафлили по здоровью ...
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2k
Сергей Викторович Минуту назад
Собрали нытье какое-то, фу
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1k
adssaf afasffdsga 4 минуты назад
Комментарий к фото
У меня товарищ есть. Он ребёнком с самого начала занимается и параллельно потихоньку-помаленьку всякие статьи в журналы пишет, в том числе публицистические. Он говорит, что ему с ребёнком кайф, намного проще, чем когда его на работе сношали. Говорит, что ребёнок всегда показывает, что ему нужно, а начальство только задумчиво указывает примерное направление. Вот и думай, кому верить
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1k
adssaf afasffdsga 8 минут назад
Комментарий к фото
Готовить без соли и специй могут все, а вот есть это потом не каждый сможет. Попробовав несколько раз с соуса и и специями, я больше к простому не возвращался. Да, простое без всего этого приготовить можно быстрее и проще, но я лучше потрачу больше времени, чем буду жевать что-то пресное. И благодаря этому я начал более отчётливо чувствовать вкус еды - соусы и специи используются не чтобы его заглушить, а чтобы его подчеркнуть, сделать более ощутимым и приятным. Не пойму людей, которые отказываются от этого - особенно если это отказ даже от соли и перца.
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1k
Kra 12 минут назад
"Бесконечная история"

женщине, конечно, нужна работа, но не тяжелая. Но не все мужчины умеют зарабатывать достаточно, чтобы обеспечить семью
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14k
Алексей 12 минут назад
1. Петя стал ездить на гесты... Жаль...а ведь нормальным мужиком был:)))
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7k
V2.Smirnov 13 минут назад
Сейчас, если уж у женщины такая хорошая работа и карьера - и муж может уйти в декрет.
А если это просто отговорки - то это отговорки. Я понимаю раньше - дефицит и очереди. Но уж в наше время, когда море бытовой техники и всяких бытовых служб...
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4k
Pechenegiatakuyt 19 минут назад
Это куда?
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6k
Wadim Полчаса назад
Дада, обезьяны из средней азии с удовольствием вас заменят, собственно уже активно это делают. И вы карьеру дальше стройте, благо она последняя для вашего рода.
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4k
Taf Taffus 42 минуты назад
Мне вот любопытно, в каких это отраслях "муж растет а я откатилась"? Помониторил континуум, на поверхности только отделы продаж "самых передовых никому ненужных херовин", SEO-SMM и "курсы по повышению эффективности курсов повышения эффективности".

И да, ты же не хотела "пахать на дядю", ты же умная-продуктивная-продвинутая фрилансерша, то есть за все отвечаешь сама, так чего хныкаешься, если твои управленческие решения приводят к тому, что ты проигрываешь конкуренцию? Нечего хныкать - арбайтен, в сутках всего 24 часа!
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877
Ольга 48 минут назад
комментаторы как всегда, в танке. сиди дома и рожай, да? а потом обсирать очередную РСП, потому что ушел в закат к молодой, упругой и активной. нет на мужиков надежды, нет уверенности в том, что мужик останется, а не на мясо свежее пойдет. кому потом с ребенком эта баба нужна БЕЗ карьеры и опыта работы, КАК она ребенка поднимать будет? смотреть, за кого замуж идет? а жить когда, пока среди сотен скрывающих свой говнистый характер парней найдет достойного, что будет вместе и до конца? не рожать, не работать, 10-15 лет зерна от плевел перебирать и целку сохранить. охерели в край, мужики. не бросайте семьи ради юбки, и будут бабы ваши детей растить смело и без загонов о карьере
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18k
Голос Вселенной 59 минут назад
Моя ушла в декрет за 2 мес до рождения дочки. После этого отсидела декрет полностью и дальше я ей сказал увольняться. Так и сделали. Вот уже 12 лет ее работа - это дом, ребенок, наш быт и прочее.
Конечно, иногда рыдает, что оторвана от мира, что скучновато, однообразно и прочее... Я в такие моменты говорю - не проблема, давай меняться, я с удовольствием... Подумай, нужно ли тебе это? Вставать в 5 утра, 4 часа в транспорте за день, 9-10 часов на работе, ребенка и семью видишь только в выходные или по вечерам, и то даже в эти моменты хочется покоя, тишины, сна....
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173
Феличита Час назад
их право, их выбор. Просто потом глядя на счастливые семьи (хотя есть ли они в наше время? ) они будут завидовать
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8k
Пуриц Жорж Час назад
Что за страсть к карьере? Бояться ни кем не стать? Жить надо в своё удовольствие и детей ростить
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1k
Злодей Час назад
Набрано из всяких сообществ типа чайлдфри и прочей херни. Кароче, есть у меня знакомая, которая живёт с мужем, рассказывает какая она карьеристка, дети тянут вниз,поэтому они с мужем против детей и заводить не планируют. Как то они прибухнули в бабской компании, там моя была, так вот, та тётка накатила и рассказывала, что у неё чё то с яичниками, я хз, но типа уже несколько лет пытаются и нихера не получается.
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34k
Fat Lynx Час назад
БЛЯ! Ну не рожайте, не выходите замуж/не женитесь, если это вредит карьере, которая важнее семьи и детей! Все же так просто!
Если живете для работы, работайте... если работаете для жизни, живите!
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57k
dima423 Час назад
Блин чего это за бабы трудоголички... нафик им вообще эта карьера? Че за кипиш вообще? Сиди дома, расти детей, занимайся хозяйством, это и есть твоя работа...
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34k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Вот по этому и вымрем скоро, а мир станет полностью мусульманским.
Потому что приоритеты корявые. Дети - главное. Остальное уже по мере сил и желания.
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14k
Antique computer 2 часа назад
Перепись эгоисток закончена?
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157
Raingold Fischer 2 часа назад
Жесть, с начало хотят что-бы мужчина обеспечивал семью но душит жало. Потом хотят для себя иметь время, так какого ты рожала? Жила бы себе в удовольствие, тр@халась для счастья с кем захочешь и поднималась по своей лестнице карьеры.

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