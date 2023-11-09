Женщины поделились трудностями материнства, которые никогда не поймут мужчины

2279
17
В Твиттере обсуждают тему материнства, но только со стороны карьеры. Женщины честно рассказывают о том, что упускают возможности для развития, зато их мужья активно растут.
×
×
Источник:
Еще крутые истории!
- "Нормальные девушки это скрывают": в соцсетях обсуждают, как парни реагируют на месячные
- Спустя 265 лет в Британии прочитали интимные письма пленных французских моряков
- "Били линейкой по костяшкам": пользователи рассказали, как детские увлечения искалечили им жизнь
- Истории про ужасных соседей, которых и врагу не пожелаешь
- Ситуации, которые могли произойти только с участием охранников
Метки: декрет жалобы женщины и работа истории карьера в материнство материнство материнство и работа
Новости партнёров
реклама
женщине, конечно, нужна работа, но не тяжелая. Но не все мужчины умеют зарабатывать достаточно, чтобы обеспечить семью
А если это просто отговорки - то это отговорки. Я понимаю раньше - дефицит и очереди. Но уж в наше время, когда море бытовой техники и всяких бытовых служб...
И да, ты же не хотела "пахать на дядю", ты же умная-продуктивная-продвинутая фрилансерша, то есть за все отвечаешь сама, так чего хныкаешься, если твои управленческие решения приводят к тому, что ты проигрываешь конкуренцию? Нечего хныкать - арбайтен, в сутках всего 24 часа!
1) Растить здоровых детей в бедности на должности "Галя, у нас отмена"
2) Тратить всю супер-зарплату с супер-должности на ЭКО с риском остаться без детей или растить ребенка с задержкой в развитии
Просто надо чётко этот риск понимать.
Конечно, иногда рыдает, что оторвана от мира, что скучновато, однообразно и прочее... Я в такие моменты говорю - не проблема, давай меняться, я с удовольствием... Подумай, нужно ли тебе это? Вставать в 5 утра, 4 часа в транспорте за день, 9-10 часов на работе, ребенка и семью видишь только в выходные или по вечерам, и то даже в эти моменты хочется покоя, тишины, сна....
Если живете для работы, работайте... если работаете для жизни, живите!
Или у другой родственницы муж игрок в он-лайн казино. Все деньги проигрывал, в долги залез, она кредит на себя оформила, чтобы рассчитаться. Так не успели выплатить, он опять в долги залез. Не выдержала подала на развод, опять же он не хотел рушить семью, кто ж его теперь содержать будет
Потому что приоритеты корявые. Дети - главное. Остальное уже по мере сил и желания.