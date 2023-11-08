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Самые дорогие части тела

Самые дорогие части тела

Автор:
08 ноября 2023 21:08
Метки: донор   органы   почка   факты   цена   части тела   
2417
4

А вы знали, что каждый здоровый человек, это ходячий банк? Содержимое Homo sapiens, а именно его органы, стоят дорого, некоторые очень дорого. Уже более 60 лет люди являются донорами себе подобных. Современная медицина научилась делать пересадки сердца, легких, почек и прочих органов. Некоторые «запчасти» пересаживаю с живых доноров, не причиняя им вреда здоровью, а некоторые с уже умерших людей.

В современном мире органы товар высоколиквидный. Пациенты, нуждающиеся в трансплантации, не могут ждать годами. По статистике, лишь 5 -10 % получают нужный орган законным путем.


Содержание

Как узнать сердце сколько стоит или другие органы? В разных клиниках мира цены разнятся, разброс ценообразования зависит от дефицита органов в конкретной клинике. Кстати прайс на стоимость органов будет предоставлен непосредственно в клинике. Только не вздумайте что-либо продавать, собственное здоровье и тело превыше всего!

Тонкий кишечник

Это дорогой орган, его стоимость – 2 500 $ или 230 000 рублей. Причем, это важный человеческий орган в пищеварительной системе. Да, без части тонкого кишечника человек сможет прожить, но тогда ему придется остаток жизни сидеть на диете. Донорский фрагмент вернет полноценную жизнь.

Роговица


Со зрением шутить нельзя, человек может лишиться важного органа и навсегда остаться слепым. Повреждение роговицы глаз чревато полной потерей зрения. Пересадка здоровой ткани поможет пациенту вновь обрести радость видеть свет. Так сколько стоит этот орган? Стоимость роговицы глаза- 5 000 $ или примерно 460 000 рублей.

Яйцеклетка и сперма

Многие женщины по ряду причин не могут забеременеть. Современные методы позволяют решить проблему бесплодия. Донорская яйцеклетка берется у рожавших женщин до 35 лет. Сперму получают у молодых мужчин также до 35 лет. Бесплодные пары, да и одиноки дамы интересуются, сколько может стоить донорский орган. Стоимость донорской яйцеклетки – 7500 $ (690 000 рублей), семя оценивают в стоимость от 500 до 3500 рублей.

Поджелудочная

Важный орган в организме. Поджелудочная вырабатывает инсулин. Нарушение работы поджелудочной приводит к развитию сахарного диабета. Узнать сколько стоит этот человеческий орган можно будет уже в клинике. Орган дорогой приблизительная стоимость его оценивается в 10 000 $ или 920 000 руб.

Костный мозг


Это источник стволовых клеток, он производит гемоглобин – важный человеческий компонент крови. Пациенты с лейкемией испытывают дефицит гемоглобина. И сколько бы ни стоил этот дорогой орган, многие готовы платить. Пересадка костного мозга поможет пациенту побороть недуг. Стоимость одного литра органа оценивается в 13 000 $ - 1 100 000 руб.

Легкие

Транспортировать этот орган не так-то просто, так как изымают его у только что скончавшегося человека, погибшего не более 2-х часов назад. Это объясняет его высокую стоимость - 20 000 $ - 1 800 000 руб.

Печень

Орган выполняет ряд жизненных функций – выводит токсины из организма, является своего рода фильтром. Медики уже давно научились пересаживать этот орган, причем необходимо лишь часть донорского органа. Тем не менее, это не делает орган доступным по цене. Печень является одних из самых дорогих органов, его цена 120 000 $ - 11 100 00 руб.

Сердце


Пересадка этого органа уже давно практикуется. Однако, до сих пор, несмотря на стремительное развитие медицины, пересадка сердца приводит к летальным исходам. Да и сам человеческий орган не служит долго, всего 5-7 лет. Но, это не останавливает пациентов, ведь человек хочет пожить чуть дольше. Стоимость донорского органа – 250 000  $ - 23 200 000 руб.

Почки

Человек может прожить полноценную жизнь с одной почкой. Кто-то жертвует ею ради спасения близкого родного человека, а кто-то ради обогащения. Шуточки про обмен почки на квартиру или машину вполне оправданы. Этот орган занимает 75 % всех операций по трансплантации, его стоимость – 70 000  $ - 6 500 000 руб.

Голова

Пока еще не было проведено операций по пересадки головы. Но, движения в эту сторону уже имеются. Американский ученый сумел успешно завершить операцию по пересадки головы морским свинкам, собакам. В будущем он планирует проводить операции, используя человеческий орган. Стоимость такой операции баснословно дорогая – сам орган будет стоить 5 000 000  $ - 466 000 000 руб., а операция 12 000 000  $ - 1 118 000 000 руб. Это самый дорогой орган человека.

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Метки: донор   органы   почка   факты   цена   части тела   
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11  комментариев
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124k
parallax 2 часа назад
А кому нужна чужая голова? Тут наверное следует говорить о пересадке тела.
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20k
Bill Полчаса назад
Слышал что донор почки получает не больше $20 тыс. Остальное идет врачам. Больница, реабилитация, лекарства...
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1k
Аркадий 54 минуты назад
По сути если пересаживать голову, то билет в жизнь ты даёшь кому то другому, а вот тело, это уже совсем другое...
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6k
livaneth 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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64k
doker 2 часа назад
Ох, уж это изобилие информации...
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6k
livaneth 2 часа назад
Сперму мужики готовы забесплатно отдавать. Даже и приплатить согласны.
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4k
Glory to Urine! 2 часа назад
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286
zu4ara Glory to Urine! 51 минуту назад
Они сами это знают, но всё равно стоят на коленях перед панами...
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644
Шурман 2 часа назад
Первое это все от мертвого донора и приживаемость до 14 дней и смерть как правило в течении 3х дней , люди живут без поджелудочной даже если отсекли что могли , там все просто 4 трубки в желудок и в печень и живут по 30 лет . Нвхрена эти новости из Рамблер или здесь филиал ?
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158
Igory 2 часа назад
Голова ОРГАН...? (не часть тела)
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