В современном мире органы товар высоколиквидный. Пациенты, нуждающиеся в трансплантации, не могут ждать годами. По статистике, лишь 5 -10 % получают нужный орган законным путем.

Как узнать сердце сколько стоит или другие органы? В разных клиниках мира цены разнятся, разброс ценообразования зависит от дефицита органов в конкретной клинике. Кстати прайс на стоимость органов будет предоставлен непосредственно в клинике. Только не вздумайте что-либо продавать, собственное здоровье и тело превыше всего!

Тонкий кишечник

Это дорогой орган, его стоимость – 2 500 $ или 230 000 рублей. Причем, это важный человеческий орган в пищеварительной системе. Да, без части тонкого кишечника человек сможет прожить, но тогда ему придется остаток жизни сидеть на диете. Донорский фрагмент вернет полноценную жизнь.

Роговица