В Лондоне установили мировой рекорд по самой высокой башни из домино

Ну, получилось весьма впечатляюще, осталось только понять, зачем они это делают.
Для создания 25-метровой башни потребовалось примерно 100 000 деревянного конструктора KAPLA. Это сокращенное нидерландское словосочетание KAbouter PLAnkjes, что переводится как «доски гномов».
18 человек 4 дня возводили конструкцию из этих гномьих досок и все ради того, чтобы она рухнула меньше чем за минуту в присутствии представителя Книги рекордов Гиннесса.
Предыдущий рекорд, установленный в 2021 году, составлял 18,76 метра. А вообще, люди очень любят устанавливать странные рекорды с домино, ведь из них можно строить всевозможные фигуры, спирали и даже ронять их под водой.
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На этом видео еще один рекорд этого года, уронили 800 000 домино.
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Ну а вот вам человеческие доминошки.
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А вы любите эту игру?
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