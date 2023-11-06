В Лондоне установили мировой рекорд по самой высокой башни из домино

Для создания 25-метровой башни потребовалось примерно 100 000 деревянного конструктора KAPLA. Это сокращенное нидерландское словосочетание KAbouter PLAnkjes, что переводится как «доски гномов».



18 человек 4 дня возводили конструкцию из этих гномьих досок и все ради того, чтобы она рухнула меньше чем за минуту в присутствии представителя Книги рекордов Гиннесса.