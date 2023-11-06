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В Лондоне установили мировой рекорд по самой высокой башни из домино

В Лондоне установили мировой рекорд по самой высокой башни из домино

Автор:
06 ноября 2023 07:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   башня   домино   лондон   рекорды   рекорды гиннеса   
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Ну, получилось весьма впечатляюще, осталось только понять, зачем они это делают.

Для создания 25-метровой башни потребовалось примерно 100 000 деревянного конструктора KAPLA. Это сокращенное нидерландское словосочетание KAbouter PLAnkjes, что переводится как «доски гномов».


18 человек 4 дня возводили конструкцию из этих гномьих досок и все ради того, чтобы она рухнула меньше чем за минуту в присутствии представителя Книги рекордов Гиннесса.

Предыдущий рекорд, установленный в 2021 году, составлял 18,76 метра. А вообще, люди очень любят устанавливать странные рекорды с домино, ведь из них можно строить всевозможные фигуры, спирали и даже ронять их под водой.


На этом видео еще один рекорд этого года, уронили 800 000 домино.

Ну а вот вам человеческие доминошки.

А вы любите эту игру?

Источник:

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Метки: Видео   башня   домино   лондон   рекорды   рекорды гиннеса   
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