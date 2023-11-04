6.

Интересная история, связанная с Олегом Борисовым и спасением двух дворняжек⬇️ Однажды у театра появился рыжий пёс Ваня, который запал в сердце актеру Олегу Борисову, а вскоре оказался в его семье. Чуть позднее уже другой пёс, которого прозвали в театре Малышом, тоже нашел приют в БДТ. И Ваня, и Малыш честно отрабатывали свой хлеб, выходя на сцену вместе с Олегом Борисовым в спектакле «Три мешка сорной пшеницы». К слову, собаки всегда появлялись на сцене вовремя, усаживались рядом с актером, внимательно слушали диалоги, и после, вслед за Борисовым, покидали сцену.