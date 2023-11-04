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Подборка фотографий актеров, актрис, певцов, спортсменов и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
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3.
Людмила Крылова с сыном Антоном
Антон Табаков — старший сын актера Олега Табакова от первого брака с актрисой Людмилой Крыловой.
6.
Олег Борисов со своим другом Ваней во дворе театра, 1976 год
Интересная история, связанная с Олегом Борисовым и спасением двух дворняжек⬇️ Однажды у театра появился рыжий пёс Ваня, который запал в сердце актеру Олегу Борисову, а вскоре оказался в его семье. Чуть позднее уже другой пёс, которого прозвали в театре Малышом, тоже нашел приют в БДТ. И Ваня, и Малыш честно отрабатывали свой хлеб, выходя на сцену вместе с Олегом Борисовым в спектакле «Три мешка сорной пшеницы». К слову, собаки всегда появлялись на сцене вовремя, усаживались рядом с актером, внимательно слушали диалоги, и после, вслед за Борисовым, покидали сцену.
8.
Евгений Евстигнеев беседует с рабочими в сталелитейном цехе Московского металлургического завода «Серп и Молот», 1975 год
11.
Марина Дюжева в телефильме «Время выбрало нас», 1979 год
Карьера актрисы продолжается уже более полувека, но в ней по-прежнему легко узнать ту милую девушку из 70-х, как на фото
12.
Сергей Михалков во время раздачи автографов на вечере поэзии на Центральном стадионе имени В. Ленина, 1961 год
14.
Вера Васильева и Валерий Носик раздают автографы на юбилейном вечере в Доме культуры завода ЗИЛ, 1987 год
18.
Ведущая телепередачи «Здоровье», Врач Юлия Белянчикова беседует с акушерками детской больницы, 1970-е годы
20.
Тренер советских фигуристов Татьяна Тарасова на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде, 1980 год
Знаменитая наставница многочисленных фигуристов-чемпионов. Она и сама могла бы стать чемпионкой в фигурном катании, если бы не травма, которая она получила еще в возрасте 19 лет.
25.
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина готовится к рыбной ловле, 1964 год
Лариса Латынина – великая советская гимнастка, обладательница титула девятикратной чемпионки мира!
30.
Советский тяжелоатлет Юрий Власов за работой над книгой, 1968 год
Легендарный советский тяжелоатлет Юрий Власов, который был кумиром самого Арнольда Шварценеггера. На счету спортсмена 31 мировой рекорд а также 41 рекорд Советского Союза!
38.
Спартак Мишулин в роли Карлсона в спектакле «Малыш и Карлсон», 1987 год
Роль Карлсона в легендарном спектакле Театра сатиры «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» стала визитной карточкой Мишулина еще с 1968 года. А монолог Мишулина-Карлсона о детском одиночестве до сих пор у многих вызывает ком в горле. Спартак Васильевич играл эту роль 37 лет подряд!
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