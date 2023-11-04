Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
3.
Конвейер сборки телевизоров "Садко" шестого поколения пущен в ПО "Квант". Кинескопы фирмы "Филлипс", а также российские, воронежского производства.
7.
Видеосалоны предлагали женщинам сделать специальную видеосъёмку - с обещанием отправить её за границу ищущим знакомства мужчинам.
9.
Режиссёр Юрий Мамин, актеры Аньес Сораль и Андрей Ургант на съёмках фильма «Окно в Париж», 1993 год.
13.
Студентка университета МВД Оксана Федорова, победительница конкурса «Мисс Санкт-Петербург 1999».
16.
Лидер Красноярской ОПГ, и по совместительству помощник депутата Госдумы Анатолий Францкевич ( Толик Красноярский) с Богданом Титомиром, 1992 год.
18.
Охранник у здания посольства США после митинга протеста против агрессии НАТО в отношении Югославии. Москва, 1 марта 1999 года.
Источник:
- 25 жутких происшествий в парках развлечений
- Вытворяльщики: пользователи вспоминают, какую "дичь" делали в детстве
- Друзья с привилегиями: люди рассказали про отношения, где их прокатили на эмоциональных качелях
- Клиенты, от которых хочется бежать так, чтоб аж пятки сверкали
- Как свести с ума одну семью
Зря вы так... - "Окно в Париж" очень заходит тем, кто в зрелом возрасте вошел в 90-е, смотря на них не из окна Мерседеса.
https://www.ozon.ru/product/tsvetnaya-kasseta-dlya-polaroid-polaroid-color-600-636-638634325/?asb=JxjNqF%2FWIWR0AnLV3H9OWRXht9dfnSsS7vKDOQsFI48%3D&asb2=8G-34VsfW28yzlEvzmRAh4QFwMygY4XpyqmDQDvCQLnDygcyfDrk1OiMieXbZPqf&avtc=1&avte=4&avts=1699130509&keywords=кассета polaroid originals 600/636 цветнаяhttps://www.ozon.ru/product/tsvetnaya-kasseta-dlya-polaroid-polaroid-color-600-636-638634325/?asb=JxjNqF%2FWIWR0AnLV3H9OWRXht9dfnSsS7vKDOQsFI48%3D&asb2=8G-34VsfW28yzlEvzmRAh4QFwMygY4XpyqmDQDvCQLnDygcyfDrk1OiMieXbZPqf&avtc=1&avte=4&avts=1699130509&keywords=кассета polaroid originals 600/636 цветная
Я этот телик еле купил. Потом задолбался чинить.
То микра выпадет декодер цветности, то режимы слетают, кинескоп сел быстро. Пульт на него делал, так там переключатели каналов на обратной полярности были, покупной пульт не подходил, приходилось опять же переделывать....
НО! Первый цветной телик в нашей небогатой жизни...