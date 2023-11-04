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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
04 ноября 2023 21:39
Метки: Россия   СССР   история   фото   
691
31

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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5  комментариев
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4k
Wertos 2 часа назад
Комментарий к фото
Пока ещё на мужика похож !
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14k
Алексей 12 минут назад
"Из интервью Юрия Мамина: - Многим фильм не понравился. Говорили, что вы показали зрителям чернуху."

Зря вы так... - "Окно в Париж" очень заходит тем, кто в зрелом возрасте вошел в 90-е, смотря на них не из окна Мерседеса.
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77k
Viktor Час назад
У меня и сейчас лежит в шкапчику прибранный, интересно есть для него сейчас бумага (кассеты)? Может кто знает.

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7k
Allmaster 2 часа назад
ВЭЛС, воронежская электросила...
Я этот телик еле купил. Потом задолбался чинить.
То микра выпадет декодер цветности, то режимы слетают, кинескоп сел быстро. Пульт на него делал, так там переключатели каналов на обратной полярности были, покупной пульт не подходил, приходилось опять же переделывать....
НО! Первый цветной телик в нашей небогатой жизни...
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