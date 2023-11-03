Американские орнитологи переименуют десятки видов птиц, названных в честь неоднозначных исторических фигур

Отмечается, что затронуты будут только английские наименования птиц, научные (латинские) останутся прежними. Теперь пернатые не будут носить имена плохих белых парней, а будут названы в честь своих особенностей или мест обитания. Уже были единичные случаи переименования птиц орнитологами из AOS. К примеру, названная в честь генерала Джона П. Маккоуна птица стала бурогрудным подорожником.





В AOS считают, что нововведение сделает орнитологию и наблюдение за птицами более инклюзивными и открытыми для представителей национальных, этнических и иных меньшинств.