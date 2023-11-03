Американские орнитологи переименуют десятки видов птиц, названных в честь неоднозначных исторических фигур

Птичек жалко! Они носили имена, которые в современном западном обществе неприлично упоминать.
Американское орнитологическое общество (AOS) в ближайшие месяцы переименует до 80 видов птиц, обитающих на территории США и Канады, что составляет 6-7% всего видового разнообразия пернатых на территории Северной Америки. Причина такого решения настолько же предсказуема, насколько и абсурдна. Большинство из них названы в честь мужчин с
расистскими и сексистскими "противоречивыми взглядами". Это генералы-конфедераты, южане-рабовладельцы и просто неприлично белые и богатые мужчины.
"Практика наименования, появившаяся в 1800-х годах, омрачённая расизмом и женоненавистничеством, не подходит нам сегодня. Пришло время изменить этот процесс и перенаправить внимание на птиц", — заявила гендиректор Американского орнитологического общества Джудит Скарл.
Уточняется, что учёные переименуют, к примеру, камышевку Уилсона и бекаса Уилсона, названные в честь орнитолога, натуралиста и поэта XIX века Александра Уилсона.
Также будет переименована камышевка Таунсенда, названная в честь умершего в 1851 году Джона Кирка Таунсенда, который, как утверждает The Times, крал черепа индейцев из могил и считал их расово неполноценными.
Отмечается, что затронуты будут только английские наименования птиц, научные (латинские) останутся прежними. Теперь пернатые не будут носить имена плохих белых парней, а будут названы в честь своих особенностей или мест обитания. Уже были единичные случаи переименования птиц орнитологами из AOS. К примеру, названная в честь генерала Джона П. Маккоуна птица стала бурогрудным подорожником.
В AOS считают, что нововведение сделает орнитологию и наблюдение за птицами более инклюзивными и открытыми для представителей национальных, этнических и иных меньшинств.
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