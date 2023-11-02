Ученый Наталья Бехтерева всю жизнь изучала человеческий мозг: ее цитаты заставляют по-другому на себя взглянуть

Наталья Петровна, хотя и терялась в размышлениях о том, что они собой представляют: совпадение, получение информации извне или предсказание, - никогда не отрицала факта их существования. Однажды она призналась, что за две недели до того, как ее мама умерла, она увидела это событие во сне со всеми подробностями.

Творчество

Наталья Петровна считала, что у каждого человека есть талант, но проявить его не у всех получается: «Воспитанный баланс эмоций, разумная гордость и стойкость – важнейшие условия для полной реализации таланта». Исследовательница говорила, что наши эмоции очень сильно влияют на работу мозга, и если мы их не контролируем, испытываем деструктивные переживания во всех их проявлениях, то нам будет крайне сложно реализовать свои таланты. Также она отмечает: «Если бы люди были здоровы и, скажем так, оказывались бы менее часто подавлены или перевозбуждены проблемами, творческий потенциал человечества значительно увеличился бы. Особенно сейчас, в фазу растущего информационного потока». Сегодня человек имеет больше шансов для проявления себя и самореализации, чем несколько десятилетий.

Но наша эпоха — это время постоянного бега и спешки. Мы постоянно куда-то торопимся, решаем какие-то проблемы (или создаем себе проблемы, чтобы потом было что решать). Нам кажется, что если мы остановимся, то обязательно куда-то опоздаем, и мир рухнет.

Но творческий потенциал в полной мере проявляется только тогда, когда человек находится в гармонии с собой. «Принято говорить, что у нас задействованы только 5—7% мозговых клеток. Лично я на основе своих исследований склонна полагать, что у творчески мыслящего умного человека работают почти все 100 % — но не разом, а как огоньки елочной гирлянды — по очереди, группами, узорами».

Быть счастливым - это инстинкт

Еще Наталья Петровна отмечала, что искать радость — это не столько наше желание, сколько инстинкт самосохранения. «Человеку свойственно искать радость, это неназванный биологический инстинкт выживания». Каждому человеку хочется быть радостным и счастливым, но только на пути к своему счастью он совершает много глупостей. Лишь со временем приходит понимание, что для этого не нужно изображать из себя кого-то другого, чтобы вписать в какую-то модную компанию. Не нужно делать то же, что делают все, чтобы не выглядеть “белой вороной”.

Это не приносит подлинной радости, а лишь дает гарантию, что человека примут в обществе. И даже миллионы на банковском счету не гарантируют счастья, а лишь комфорт и уверенность в завтрашнем дне.