Ученый Наталья Бехтерева всю жизнь изучала человеческий мозг: ее цитаты заставляют по-другому на себя взглянуть

Ее родителей репрессировали, а сама она выросла в детдоме. Ей пришлось пережить блокаду Ленинграда, столкнуться с множеством трудностей и в конечном итоге добиться выдающихся результатов в науке.
Наталья Бехтерева - советский и российский нейрофизиолог. За жизнь она написала более 400 работ, сделала открытия в сфере механизмов мышления, эмоций и памяти. И, несмотря на то, что была ученым, увлекалась мистикой и экстрасенсорикой, посещая сеансы Ванги и Кашпировского. Она говорила: «Я допускаю, что мысль существует отдельно от мозга, а он только улавливает ее из пространства и считывает. Мы видим многое, что не в состоянии объяснить. Я встречалась с Вангой — она читала прошлое, видела будущее. По данным Болгарской академии наук, число ее сбывшихся предвидений — 80%. Как у нее это получалось?»
Наталья Бехтерева оставила после себя большое наследие. Читая ее цитаты и высказывания, можно не только понять, что она была мудрой женщиной, но и совершенно по-другому взглянуть на мир.
Стать умной пришлось
Наталья родилась 7 июля 1924 года. Когда девочке было 13 лет, ее отца Петра Бехтерева репрессировали и расстреляли, маму отправили в лагерь Мордовии, а ее с младшими братом и сестрой в детский дом.
Позже Наталья Бехтерева рассказывала о том, что дома она не брала в руки учебники, а в основном занималась музыкой, языками или читала развлекательную литературу. К учебе она относилась весьма прохладно.
Но в детском доме ей сразу объяснили, что нужно быть лучше. Директор детского дома А. Кельнер сказал, что у Наташи особое положение, и если она не будет первой ученицей в школе (а училась она в общей, а не детдомовской), то ее после седьмого класса отправят на кирпичный завод, куда отправляли всех детей “врагов народа”.
В таких обстоятельствах ей и пришлось стать первой. «Оказывается, когда кто-то говорит «после всего пережитого я стал совсем другим», он совершенно прав — перестроилась вся работа его мозга, даже некоторые центры переместились. Мы видим, как люди мыслят, как вспыхивают огоньками отдельные активные клеточки, но еще не расшифровали код мышления и не в состоянии по картинке на экране прочитать, о чем вы думаете. Может быть, никогда и не расшифруем».
А потом карьера
В 1947 года Наталья выпустилась из Ленинградского медицинского института им. И.П. Павлова, после этого окончила аспирантуру Ленинградского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева. С 1950 по 1954 год она работала младшим научным сотрудником в Институте экспериментальной медицины.
В 1951 году получает степень кандидата биологических наук, а спустя 9 лет ей была присуждена научная степень доктора медицинских наук. Позже Наталья работала в нескольких институтах, была директором Научно-исследовательского института экспериментальной медицины (НИИЭМ) и возглавляла Институт мозга человека РАН.
Достижения
Внучка известного невропатолога и психиатра Владимира Бехтерева стала нейрофизиологом с мировым именем. Наталья Бехтерева верила, что наш мозг — это живое существо, которое, по какой-то непонятной случайности поселилось в нашем теле.
Именно Наталья со своей командой создала современную науку о человеческом мозге; обнаружила, где у человека спрятаны творческое мышление и душа; поняла, как работает память и узнала, что контролирует поведение.
Наш мозг
«Я часто думаю о мозге так, будто он — отдельный организм, как бы «существо в существе». Наталья Петровна считала, что человеческий мозг - это особая система, которая в состоянии защитить не только то существо, в котором находится, но и саму себя.
К примеру, если у человека происходит что-то плохое в жизни, то мозг как бы абстрагируется от происходящего, переключается на что-то другое или попросту “забывает” самые трагичные эпизоды, чтобы шквал негативных эмоций не захватил его полностью.
Также академик не любила, когда мозг сравнивали с компьютером. Я не люблю, когда человеческий мозг сравнивают с компьютером. Действительно, он создан так, что я не могу себе даже представить, какие требования жизни могли обусловить появление такого совершенного аппарата. Мозг может настолько многое, что этому не перестаешь удивляться. Компьютер - это такая вещь, которая выполняет только то, что заложено в его программе и пропечатано в микросхемах. Но возможности мозга безграничны. Даже если изучить его до последнего атома последнего нейрона, он все равно не перестанет удивлять.
Размышляя о совершенстве человеческого мозга, Наталья Петровна часто приводила в пример сновидения. Она говорила, что это еще одна тайна нашего мозга. А самая большая загадка в том, что мы спим, хотя наш мозг мог бы устроиться так, чтобы не спать. Но еще большей загадкой для нее были вещие сны.
Наталья Петровна, хотя и терялась в размышлениях о том, что они собой представляют: совпадение, получение информации извне или предсказание, - никогда не отрицала факта их существования. Однажды она призналась, что за две недели до того, как ее мама умерла, она увидела это событие во сне со всеми подробностями.
Творчество
Наталья Петровна считала, что у каждого человека есть талант, но проявить его не у всех получается: «Воспитанный баланс эмоций, разумная гордость и стойкость – важнейшие условия для полной реализации таланта». Исследовательница говорила, что наши эмоции очень сильно влияют на работу мозга, и если мы их не контролируем, испытываем деструктивные переживания во всех их проявлениях, то нам будет крайне сложно реализовать свои таланты. Также она отмечает: «Если бы люди были здоровы и, скажем так, оказывались бы менее часто подавлены или перевозбуждены проблемами, творческий потенциал человечества значительно увеличился бы. Особенно сейчас, в фазу растущего информационного потока». Сегодня человек имеет больше шансов для проявления себя и самореализации, чем несколько десятилетий.
Но наша эпоха — это время постоянного бега и спешки. Мы постоянно куда-то торопимся, решаем какие-то проблемы (или создаем себе проблемы, чтобы потом было что решать). Нам кажется, что если мы остановимся, то обязательно куда-то опоздаем, и мир рухнет.
Но творческий потенциал в полной мере проявляется только тогда, когда человек находится в гармонии с собой. «Принято говорить, что у нас задействованы только 5—7% мозговых клеток. Лично я на основе своих исследований склонна полагать, что у творчески мыслящего умного человека работают почти все 100 % — но не разом, а как огоньки елочной гирлянды — по очереди, группами, узорами».
Быть счастливым - это инстинкт
Еще Наталья Петровна отмечала, что искать радость — это не столько наше желание, сколько инстинкт самосохранения. «Человеку свойственно искать радость, это неназванный биологический инстинкт выживания». Каждому человеку хочется быть радостным и счастливым, но только на пути к своему счастью он совершает много глупостей. Лишь со временем приходит понимание, что для этого не нужно изображать из себя кого-то другого, чтобы вписать в какую-то модную компанию. Не нужно делать то же, что делают все, чтобы не выглядеть “белой вороной”.
Это не приносит подлинной радости, а лишь дает гарантию, что человека примут в обществе. И даже миллионы на банковском счету не гарантируют счастья, а лишь комфорт и уверенность в завтрашнем дне.
Счастливыми нас делают моменты, когда мы можем просто быть собой и делиться своими истинными переживаниями, не опасаясь, что над ними посмеются.
«Годы уносят все внешнее, и с возрастом душа человеческая постепенно освобождается от покровов и предстает в своем первозданном виде. Уже нет нужды нравиться, играть в какие-то игры. Можно быть самой собой, говорить, что думаешь и как чувствуешь. Наконец понимаешь, что счастье — это то, чем можно прямо, сегодня, и сейчас поделиться с другими, нечто крошечное, хрупкое и ужасно важное — семга по четвергам, которой так любит лакомиться приходящая домработница. Отрез самой лучшей шерсти для дорогой подруги. Теплый автограф на подаренной книге. Или десять самых вкусных пирожных из французской кондитерской».
Немного о вечном
Алхимики средневековья пытались создать философский камень, который мог бы делать людей бессмертными. Конечно, у них ничего не получилось из этой затеи, ведь бессмертие - вещь невозможная.
Но Наталья Бехтерева считала по-другому. Нет, она не говорила, что человек сможет жить тысячелетиями, но уверяла, что он не умрет, пока у него будет цель.
«Я выступала, читала лекции, занималась громадной организационной работой, но не жила. Пока у меня не появилась очередная сверхзадача — доклад, который позволил оценить, сколько сделано в прошлом, и показал, что есть смысл в будущем. Без сверхзадачи человеческое существование лишено смысла. Животные рождаются, дают жизнь новым поколениям, потом функция размножения угасает, и наступает смерть. А мы — мы не умираем, пока у нас есть цель — дождаться внуков и правнуков, написать книгу, увидеть мир, заглянуть в Зазеркалье… Старости не существует, и ничего не заканчивается, пока вы сами этого не захотите».
Еще Наталья Петровна призывала перестать бороться с жизнью, ведь в конечном итоге человек будет вспоминать не то, сколько ему выдали премий в год или сколько он смог сменить машин за жизнь, а что-то другое, более простое, банальное, но по-своему бесценное. То, что навсегда осталось в памяти.
Мы бьемся с жизнью, думаем: вот получим премию, купим квартиру, машину, завоюем должность — то-то будем довольны! А запомнится навеки другое — как молодой и красивый папа играет на рояле старинный вальс «Осенний сон», а ты — кружишься, кружишься под музыку, словно лист на ветру...
Источник:
- Гомер Симпсон и его фразы, наполненные сарказмом, глупостью и чем-то жёлтым
- Ироничные цитаты, которые самый сок
- Революционные цитаты В. И. Ленина
- Цитаты для тех, кто слишком любит заниматься "ничегонеделанием"
- Порция умных мыслей от Сильвестра Сталлоне
По данным Болгарской академии наук иначе и быть не могло. Учитывая какой доход бабуся приносила в казну государства.
Вообще, в те времена всякий мистицизм скорее был во вред имиджу социалистической страны.