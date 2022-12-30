25 самых жестоких серийных убийц в истории

Педро Родригес Филью — бразильский серийный убийца. Арестованный в 1973 году, он был осужден в 2003 году за убийство не менее 71 человека и приговорен к 128 годам тюремного заключения (хотя бразильское законодательство запрещает кому-либо проводить за решеткой более 30 лет, для него сделали исключение). Совершив свое первое убийство в возрасте 14 лет, Филью начал серию краж со взломом и устроил серию убийств местных торговцев наркотиками. К 18 годам он убил 10 человек. Находясь в тюрьме, он убил собственного отца, который также отбывал срок за убийство. Примечательно, что в заключении он убил не менее 47 заключенных. Его продолжающиеся убийства привели к новым приговорам, увеличившим его срок до 400 лет. Он был освобожден из тюрьмы в 2007 году после отбытия 34 лет, но позже был повторно арестован в 2011 году.