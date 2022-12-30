25 самых жестоких серийных убийц в истории

Истории серийных убийц одновременно и отталкивают, и имеют странную притягательность. Не зря о них снято столько фильмов и написано столько книг. Как обычные люди становятся монстрами, и что побуждает их лишить жизни другого человека, никто до конца не знает. Может быть, поэтому загадки монстров так интересуют человечество? Так или иначе, их примеры показывают, что человек способен на ужасные поступки..
серийный убийца, известный как Сын Сэма или Убийца 44-го калибра, Дэвид Берковиц провел серию расстрелов летом 1976 года. Используя револьвер Bulldog 44-го калибра, он застрелил шесть человек и ранил семерых. Берковиц отправил серию насмешливых писем в полицию и прессу, обещая дальнейшие расстрелы, терроризируя жителей Нью-Йорка. В конце концов, схваченный в августе 1977 года, Берковиц признался во всех убийствах и был приговорен к 25 годам тюремного заключения за каждое убийство. Маловероятно, что Берковица когда-нибудь освободят.
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Эдмунд Кемпер
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Эдмунд Кемпер — американский серийный убийца и некрофил, совершивший серию жестоких убийств в Калифорнии в 1970-х годах. Он убил своих бабушку и дедушку, когда ему было 15 лет, а затем убил и расчленил шесть автостопщиц в районе Санта-Крус. Затем он убил свою мать и одного из ее друзей, а через несколько дней сдался полиции. В ноябре 1973 года он был признан виновным по восьми пунктам обвинения в убийстве. Он просил смертной казни, но вместо этого получил пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.
Ларри Биттакер и Рой Норрис
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Лоуренс Биттакер и Рой Норрис по прозвищу «Убийцы с инструментами» — два американских серийных убийцы, которые вместе убили пять молодых женщин в Калифорнии в 1979 году. Биттакер и Норрис заманивали жертв в свой фургон и отвозили в укромные места, где насиловали и пытали, прежде чем убить их. В 1981 году Биттакер и Норрис были обвинены в убийстве, похищении людей и изнасиловании. Биттакер был приговорен к смертной казни и по сей день находится в камере смертников.
Йен Брэди и Мира Хиндли
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Ян Брэди и Майра Хиндли убили пятерых детей в период с 1963 по 1965 год в Большом Манчестере, Англия. Жертвы в возрасте от 10 до 17 лет подверглись сексуальному насилию, прежде чем были зверски убиты. Трое жертв были обнаружены в могилах, вырытых в Сэдлворт-Мур, а тело последней жертвы было найдено в доме Брэди. Местонахождение четвертой жертвы, Кита Беннета, остается неизвестным. Позже Брэди и Хиндли приговорили к пожизненному заключению. Хиндли умерла в тюрьме в 2002 году, а Брэди и сейчас находится в больнице строгого режима Эшворт.
Кеннет Бьянки и Анджело Буоно
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В период с конца 1977 по начало 1978 года двоюродные братья Кеннет Бьянки и Анджело Буоно устроили террор в Калифорнии. Кузены похитили, изнасиловали и убили 10 девушек в возрасте от 12 до 28 лет, задушив каждую жертву в холмах над Лос-Анджелесом. Метод убийства привел к тому, что они стали известны как «душители с холма». Бьянки попытался заявить о своей невиновности в связи с безумием, но было обнаружено, что он симулирует психическое заболевание, поэтому вместо этого согласился признать себя виновным и дать показания против Буоно. Оба были приговорены к пожизненному заключению. Буоно умер от сердечного приступа в своей камере в 2002 году.
Деннис Рейдер
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Деннис Рейдер убил 10 человек в округе Седжвик, штат Канзас, в период с 1974 по 1991 год. Одержимый желанием прославиться, Рейдер отправлял в полицию язвительные письма под именем БTK, что расшифровывалось как «Связать, пытать, убить». Рейдер преследовал своих жертв, прежде чем ворваться в их дома, затем связывал их и душил. Исчезнув в 1988 году, БТК вновь появился в 2005 году, когда отправил в прессу дискету, по которой его и вычислили. Рейдер был арестован и обвинен в убийствах, в которых сам сразу же признался. Он отбывает 10 последовательных пожизненных заключений с ближайшей возможной датой освобождения 26 февраля 2180 года.
Дональд Генри Гаскинс
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В 1969 году Гаскинс начал убивать. Он убил несколько автостопщиков, которых подобрал, когда ехал по прибрежным шоссе на юге Америки, пытая и калеча своих жертв. Он утверждал, что убил от 80 до 90 человек. Он был арестован в 1975 году, когда криминальный сообщник признался полиции, что был свидетелем убийства Гаскинсом двух молодых людей. Он был признан виновным в восьми убийствах и приговорен к смертной казни, которая позже была заменена пожизненным заключением без права досрочного освобождения. Примечательно, что Гаскинс совершил еще одно убийство в тюрьме строгого режима, убив сокамерника. Он единственный человек, который когда-либо убивал заключенного в камере смертников.
Питер Мануэль
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Шотландский серийный убийца американского происхождения, который, как доподлинно известно, убил девять человек на юге Шотландии в период с 1956 по 1958 год, Мануэль подозревается в убийстве целых 18 человек. Полиция не могла доказать его вину до его последних убийств, когда следствию удалось установить, что некоторые банкноты, которые Мануэль использовал для оплаты напитков в пабах Глазго, были украдены у одной из его жертв. Он признался в убийствах после того, как его мать встретилась с ним в полицейском участке, где его держали. Мануэль был повешен в тюрьме Барлинни в Глазго за свои преступления в июле 1958 года. Он был одним из последних заключенных, повешенных в Шотландии до того, как была отменена смертная казнь.
Джон Джордж Хей
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Джон Джордж Хей, известный как «Убийца в кислотных ваннах», убивал в Англии в 1940-х годах. Он был осужден за убийство шести человек, хотя утверждал, что убил девять. Профессиональный аферист, он преследовал богатых людей и очаровывал их, заставляя поверить в то, что он успешный бизнесмен. Он заманивал своих жертв на заброшенный склад и убивал из огнестрельного оружия. Затем он растворял их тела в серной кислоте, прежде чем подделать документы, чтобы продать их имущество и забрать их сбережения. Несмотря на отсутствие тел жертв, судебно-медицинских улик было достаточно, чтобы осудить Хея за убийства. В 1949 году он был приговорен к смертной казни и повешен в тюрьме Уондсворт.
Фред и Роуз Уэст
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Между 1967 и 1987 годами Фред Уэст и его жена Роуз замучили, изнасиловали и убили не менее 11 молодых женщин и девочек. Пара была наконец задержана и обвинена в 1994 году после того, как полиция получила ордер на обыск и обнаружила несколько человеческих костей, закопанных в саду и под половицами их дома. Во время суда Фред Уэст повесился до того, как был осужден. В 1995 году Роуз Уэст была приговорена к пожизненному заключению по обвинению в 10 убийствах.
Артур Шокросс
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Известный как Убийца с реки Дженеси, Шоукросс впервые убил в 1972 году, изнасиловав и убив 10-летнего мальчика после того, как заманил его в лесистую местность в Уотертауне, штат Нью-Йорк. Затем он изнасиловал и убил восьмилетнюю девочку, за что был схвачен и осужден за непредумышленное убийство. Отбыв 14 лет в тюрьме, он был освобожден в 1988 году , почле чего жестоко убил 12 женщин-проституток в возрасте от 22 до 59 лет. В конце концов, Шоукросс был схвачен на месте своего последнего убийства, признался во всех 12 убийствах и был приговорен к 250 годам тюремного заключения. . Он умер в тюрьме от остановки сердца в 2008 году.
Питер Сатклифф
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Питер Уильям Сатклифф — британский серийный убийца, известный как «Йоркширский потрошитель». В 1981 году Сатклифф был осужден за убийство 13 женщин и покушение на убийство еще семи человек. Он нападал на проституток в Лидсе и Брэдфорде, вызвав атмосферу страха в северной Англии. Когда его арестовали в январе 1981 года (за вождение с поддельными номерными знаками), полиция допросила его об убийствах, и он признался. На суде он попвытался отвести обвинения на основании невменяемости, но его защита была отклонена присяжными. Он был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения и по сей день остается в психиатрической больнице строгого режима Бродмур.
Ричард Рамирес
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Рикардо Лейва Муньос Рамирес был американским серийным убийцей и поклонником сатаны, который терроризировал Лос-Анджелес в период с 1984 по 1985 год. Рамирес по прозвищу "Ночной охотник" врывался в дома своих жертв, стрелял, наносил им ножевые ранения, избивал и калечил их. Его жертвы были разного возраста - от девятилетней девочки до супружеской пары в возрасте около шестидесяти лет. Примечательно, что он рисовал пентаграммы по стенам своих мест преступления. Схваченный в 1985 году, Рамирес был приговорен к смертной казни и оставался в камере смертников в Калифорнии в течение 23 лет, пока не умер от осложнений, вызванных В-клеточной лимфомой, в июне 2013 года.
Джеффри Дамер
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Джеффри Дамер, известный как каннибал из Милуоки, был американским серийным убийцей и преступником на сексуальной почве, который изнасиловал, убил и расчленил 17 мужчин и мальчиков в период с 1978 по 1991 год. Он также занимался некрофилией и ел части своих более поздних жертв, расчленяя и готовя их. В конце концов Дамер был пойман после того, как потенциальной жертве удалось одолеть его и предупредить полицию. В 1992 году Дамер был признан виновным в 15 убийствах и приговорен к 15 пожизненным срокам заключения. Однако всего через два года после вынесения приговора он был забит до смерти сокамерником исправительного учреждения Колумбии.
Деннис Нильсен
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Деннис Нильсен был убийцей-гомосексуалистом, который убил 15 геев в Лондоне в период с 1978 по 1983 год. Он вскрывал тела своих жертв, а затем сжигал или спускал останки в унитаз. Это привело к его поимке после того, как в его канализации была обнаружена человеческая плоть. Нильсен был осужден в 1983 году по шести пунктам обвинения в убийстве при двух покушениях на убийство и приговорен к пожизненному заключению. Он остается в тюрьме строгого режима Фул Саттон в Йоркшире, Англия, без возможности освобождения.
Тед Банди
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Один из самых широко известных убийц ХХ века, Тед Банди был американским серийным убийцей и насильником, который похитил и убил множество молодых женщин и девушек в 1970-х годах. Банди обычно подходил к своим жертвам в общественном месте, заманивал их в укромные уголки, где совершал сексуальные домогательства и убивал их. Он обезглавил не менее 12 жертв и хранил отрубленные головы в своей квартире в качестве трофеев. Он был неоднократно арестован, ему дважды удавалось сбежать из полиции и здания суда, после чего он совершил еще три убийства. Осужденный за несколько убийств, он был приговорен к смертной казни и казнен на электрическом стуле в 1989 году.
Чарльз Нг и Леонард Лейк
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Чарльз Нг и его сообщник Леонард Лейк изнасиловали, пытали и убили от 11 до 25 жертв на ранчо Лейка в округе Калаверас, Калифорния. Об их преступлениях стало известно в 1985 году, когда Лейк покончил жизнь самоубийством после ареста, а Нг был пойман на краже в хозяйственном магазине. Полиция обыскала ранчо Лейка и нашла человеческие останки. Нг был идентифицирован как соучастник преступления Лейка, но он попытался избежать ареста, сбежав в Канаду. После длительной экстрадиции в Соединенные Штаты в 1998 году он предстал перед судом по двенадцати пунктам обвинения в убийстве и был осужден в 1999 году. В настоящее время Нг находится в камере смертников в государственной тюрьме Сан-Квентин.
Джон Уэйн Гейси
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Джон Уэйн Гейси изнасиловал и убил 33 мальчика-подростка в серии убийств между 1972 и 1978 годами в Чикаго, штат Иллинойс. Он заманивал жертв к себе домой обещанием работы или денег, а затем убивал их путем удушения жгутом. Гейси похоронил 26 своих жертв в подвале под своим домом, а от более поздних жертв избавлялся, бросая тела в реку Дес-Плейн. Осужденный за 33 убийства, Гейси был приговорен к смертной казни. Он провел 14 лет в камере смертников, прежде чем 10 мая 1994 года его казнили с помощью смертельной инъекции.
Андрей Чикатило
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Чикатило по прозвищу "ростовский мясник" изнасиловал и убил, по меньшей мере, 52 женщин и детей в период с 1978 по 1990 год. Полагая, что убийцей был он, полиция вела наблюдение за Чикатило, что в конечном итоге дало достаточные основания для его ареста. В общей сложности он признался в 56 убийствах и в апреле 1992 года предстал перед судом за 53 из этих убийств. Родственники жертв требовали, чтобы власти освободили его, чтобы они могли убить его сами. Он был осужден и приговорен к смертной казни за 52 убийства в октябре 1992 года и впоследствии расстрелян в феврале 1994 года.
Томми Линн Селлс
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Утверждавший, что он убил не менее 70 человек, Томми Линн Селлс считается одним из самых опасных преступников в Техасе. Он был осужден за несколько жестоких убийств в период с 1985 по 1999 год, в том числе за 16 ножевых ранений, нанесенных 13-летней девочке. В конце концов Селлс был схвачен после того, как ворвался в спальню 10-летней девочки, ударил ее ножом и бросил умирать. Несмотря на полученные травмы, девушке удалось выжить и предупредить соседей. Она предоставила полиции подробное описание Селлса, что в конечном итоге привело к его поимке. Приговоренный к смертной казни, он остается в камере смертников в тюрьме строгого режима в Ливингстоне, штат Техас.
Гэри Риджуэй
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Один из самых массовых серийных убийц в Соединенных Штатах, Гэри Риджуэй был арестован в 2001 году за четыре убийства, хотя сам он признался в убийстве не менее 70 женщин в штате Вашингтон в 1980-х и 1990-х годах. Он избежал смертной казни, предоставив подробные признания и приведя полицию к местам захоронения своих жертв, пятерых из которых он сбросил в Грин-Ривер, из-за чего пресса прозвала его «Убийца с Грин-Ривер». Он был признан виновным в 49 убийствах и приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.
Педро Родригес Филью
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Педро Родригес Филью — бразильский серийный убийца. Арестованный в 1973 году, он был осужден в 2003 году за убийство не менее 71 человека и приговорен к 128 годам тюремного заключения (хотя бразильское законодательство запрещает кому-либо проводить за решеткой более 30 лет, для него сделали исключение). Совершив свое первое убийство в возрасте 14 лет, Филью начал серию краж со взломом и устроил серию убийств местных торговцев наркотиками. К 18 годам он убил 10 человек. Находясь в тюрьме, он убил собственного отца, который также отбывал срок за убийство. Примечательно, что в заключении он убил не менее 47 заключенных. Его продолжающиеся убийства привели к новым приговорам, увеличившим его срок до 400 лет. Он был освобожден из тюрьмы в 2007 году после отбытия 34 лет, но позже был повторно арестован в 2011 году.
Даниэль Камарго Барбоза
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Барбоза был серийным убийцей, который, как полагают, изнасиловал и убил более 150 молодых девушек в Колумбии и Эквадоре в 1970-х и 1980-х годах. Он признался в убийстве 72 девочек в Эквадоре после побега из колумбийской тюрьмы. После ареста в Кито он привел власти к местам захоронения тех жертв, чьи тела еще не были обнаружены. Он был осужден в 1989 году и приговорен к 16 годам тюремного заключения, что является максимальным наказанием, доступным в Эквадоре. В ноябре 1994 года он был убит в тюрьме двоюродным братом одной из своих жертв.
Гарольд Шипман
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Доктор Гарольд Фредрик Шипман был английским врачом и одним из самых плодовитых серийных убийц в мире за всю историю человечества. На его счету - до 250 убийств. Опытный врач врач, он пользовался большим уважением в местном сообществе, однако коллеги и местные гробовщики начали выражать обеспокоенность по поводу высокого уровня смертности в этом районе и большого количества бланков кремации для пожилых женщин, которые он подписал. Позже несколько тел были эксгумированы, и вскрытие показало диаморфин в их организме. Позже было установлено, что Шипман намеренно вводил смертельные дозы препарата огромному количеству пациентов, что привело к их смерти. Затем он подделывал их завещания, чтобы унаследовать крупные суммы денег, и выполнял просьбы о кремации, чтобы уничтожить тела жертв. Судья первой инстанции приговорил его к 15 пожизненным заключениям подряд и рекомендовал никогда не освобождать. Позже Шипман повесился в январе 2004 года в своей камере в тюрьме Уэйкфилд.
Педро Алонсо Лопес
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Педро Алонсо Лопес — колумбийский серийный убийца, обвиняемый в изнасиловании и убийстве более 300 девочек по всей Южной Америке. Он заманивал их в укромные места или внутрь незанятых зданий, где насиловал и убивал целым рядом жестоких методов, в первую очередь удушением. Лопес был арестован, когда попытка похищения очередной жертвы не удалась, и он оказался в ловушке у рыночных торговцев. Он признался в более чем 300 убийствах, но полиция поверила ему только тогда, когда внезапное наводнение обнаружило братскую могилу со многими из его жертв. В итоге было обнаружено 53 тела. Заключенный в тюрьму в 1980 году, он отсидел 18 лет, прежде чем был освобожден из эквадорской тюрьмы и депортирован в Колумбию, где был повторно арестован и в 2002 году приговорен к пожизненному заключению.