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25 самых жестоких серийных убийц в истории

25 самых жестоких серийных убийц в истории

Автор:
30 декабря 2022 19:08
Сообщество : Криминал
Метки: история   криминал   маньяки   монстры   познавательно   преступления   серийные убийцы   убийцы   
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Истории серийных убийц одновременно и отталкивают, и имеют странную притягательность. Не зря о них снято столько фильмов и написано столько книг. Как обычные люди становятся монстрами, и что побуждает их лишить жизни другого человека, никто до конца не знает. Может быть, поэтому загадки монстров так интересуют человечество? Так или иначе, их примеры показывают, что человек способен на ужасные поступки..
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: история   криминал   маньяки   монстры   познавательно   преступления   серийные убийцы   убийцы   
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11  комментариев
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9k
GROMOZEKA Час назад
Пфффф

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170
Хухрмухр Полчаса назад
Те кто покинул нас в этом году,25 серийных убийц.С новым годом бл.я.ть.Чо за темы?
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0
Алексей 46 минут назад
Хмм, любопытно..практически у всех в этом перечне есть буквы Д и Р в именах.
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308
Тоша Час назад
Смотрела как то документалку про Педро Родригес Филью и если честно осталось двоякое впечатление о нем. Вот вроде бы он убийца, но убийца кого? Он не убивал не виновных, только преступников, маньяков, серийных убийц, педофилов и пр. И вот как к нему относится...
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10k
kaboza Час назад
верняк с ТНТ все не так
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10k
kaboza Час назад
легко обделался
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59k
Опиум для народа Час назад
Ни один серийный убийца рядом не стоял с политиканами.
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Белая Муха

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