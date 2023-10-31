Работники аэропорта упустили прицеп и чуть не повредили самолёт

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Камера наблюдения, установленная на территории аэропорта в Китае, запечатлела "заезд" прицепа, отцепившегося по неизвестным причинам от автомобиля сотрудников аэропорта.
Сотрудники китайской воздушной гавани, выполняя плановое мероприятие, упустили прицеп, который направился к стоящему пассажирскому авиалайнеру B-1457-Boeing 737-85C, принадлежащему авиакомпании Xiamen Airlines.
В результате инцидента никто не пострадал. Воздушное судно не получило сильных повреждений. Спустя несколько часов оно совершило внутренний рейс.
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