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Работники аэропорта упустили прицеп и чуть не повредили самолёт

Работники аэропорта упустили прицеп и чуть не повредили самолёт

Автор:
31 октября 2023 07:59
Метки: Китай   аэропорт   люди   повезло   прицеп   фейл   
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Камера наблюдения, установленная на территории аэропорта в Китае, запечатлела "заезд" прицепа, отцепившегося по неизвестным причинам от автомобиля сотрудников аэропорта.

Сотрудники китайской воздушной гавани, выполняя плановое мероприятие, упустили прицеп, который направился к стоящему пассажирскому авиалайнеру B-1457-Boeing 737-85C, принадлежащему авиакомпании Xiamen Airlines.

В результате инцидента никто не пострадал. Воздушное судно не получило сильных повреждений. Спустя несколько часов оно совершило внутренний рейс.

Источник:

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Метки: Китай   аэропорт   люди   повезло   прицеп   фейл   
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4  комментария
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Оксид Бетона 2 часа назад
Ты, сука, мне турбину поцарапал! На месте решим или гаи вызываем?
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Konstantin Lebedev Полчаса назад
Forestdude, ты уж определись: или "чуть не повредили самолёт ", или "Воздушное судно не получило сильных повреждений". Минус за плохое владение русским языком.
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12k
Copycat 2 часа назад
это ещё что, тут недавно в одном аэропорту Евреев упустили
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Forestdude

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