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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
29 октября 2023 21:41
Метки: СССР   история   фото   
258
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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4  комментария
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14k
gavrosh 3 часа назад
Хорошая была страна. Она не вернётся. Но всётаки надеюсь наша родина будет не хуже.
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127
Falke 2 часа назад
На 16й Омск:) Главпочтамт. Со стороны Торгового Центра, ул. Герцена
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163
Kostiantyn Yeryhin 2 часа назад
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