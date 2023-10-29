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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра!
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4.
Курортный поселок Нида, расположенный в районе Неринга на Куршской косе Балтийского моря, 1980 год. Литовская ССР.
6.
Ереван, Армянская ССР, Дворец молодежи и гостиница "Молодежная", 1980-е годы. В наше время снесен.
10.
Сааремааские рыбные консервы были популярны не только в Эстонии, но и по всему Советскому Союзу.
23.
Козьмодемьянск, Марийская АССР, на дальнем плане школа номер 3, ориентировочно 1950-1960-е годы.
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