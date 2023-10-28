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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
28 октября 2023 22:03
Метки: СССР   история   фото   
439
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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Владимир 51 минуту назад
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