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Фотопрогулка по городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
28 октября 2023 21:54
Метки: СССР   архивные фото   история   
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Просто фотографии советских городов.

Увы, даты есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   архивные фото   история   
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