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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
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3.
Улица Тайкос в курортном городе Неринга в Клайпедском уезде на Куршской косе, 1984 год. Литовская ССР.
23.
Кострома. Завод ''Рабочий металлист''. Инженерный корпус и новая проходная завода, 1967- 1968 годы.
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Метки: СССР архивные фото история
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