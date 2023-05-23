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Куда подевался нафталин

Куда подевался нафталин

Автор:
23 мая 2023 19:34
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   СССР   интересное   история   нафталин   одежда   
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Многие при слове "нафталин" мгновенно вспомнят этот запах. Пожалуй, в каждом советском шкафу, были пересыпанные им шубы и не только. Он прочно ассоциируется с СССР.

Раньше проблема изъеденной молью одежды стояла острее, чем сейчас, потому что в производстве одежды использовали в основном натуральные материалы, которые становились отличной закуской для насекомых. Сегодня, вместо льна, хлопка и шерсти, часто используют синтетические материалы, которые не годятся в качестве обеда.

Но сегодня всё равно делают одежду из натуральной шерсти и, стало быть, проблема моли остаётся актуальной. Но сегодня нафталин уже не используют.


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Вещи, которые часто надевают, обычно не залёживаются в шкафу и не впитывают в себя запах нафталина. А те, что отправляются "жить" в шкаф надолго - пропитываются ароматом, который ни с чем не перепутаешь.


В естественной среде нафталин производится термитами для защиты термитника от врагов, грибков и паразитов. В промышленности нафталин получают из каменноугольной смолы и из нефти (по-гречески "нефтб" - нафта).


В СССР нафталин никогда не был в дефиците и стоил при этом недорого.
Но в 1988 году нафталин внезапно исчез. Говорили, что его запретил Горбачёв. Нафталин не являлся товаром первой необходимости, а от моли можно было спастись веточками лаванды, разложив их на полках в шкафу. Но отсутствие нафталина заметили.


Советское руководство на самом деле прекратило поставки нафталина в магазины после проведённых по инициативе Минздрава исследований. Учёные выяснили, что самое известное средство от моли, будучи канцерогеном, вызывает тошноту, боли в животе, головные боли, рвоту, диарею. Также, по мнению советского Минздрава, нафталин провоцировал риск развития онкологии. Разумеется, такое внезапно негативное отношение к нафталину, вызывало сомнения, ведь его использовали очень давно. А ведь советские учёные были правы.


Сегодня Международное агентство по изучению рака уже подтвердило, что нафталин и правда канцерогенный, он действительно может вызвать рак. Учёные из Австралии, проведя исследования, пришли к серьёзным выводам: нафталин мог стать причиной детской смерти. Пары нафталина, по мнению учёных, сильно влияет на мозг малышей.

ВОЗ никак не прокомментировала влияние нафталина на организм. Но лучше всё-таки использовать от насекомых другие средства.

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Метки: Прошлое   СССР   интересное   история   нафталин   одежда   
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11  комментариев
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Lexx Час назад
Из нафталина делается ЛСД, прямой реакцией. В 70-х у студентов-химиков, даже была такая лабораторная работа.
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7k
perekrestok 15 минут назад
Запах помню до сих пор. Как то друг (состоял в сборной СССР) подарил мне майку спортивную из шерсти. Чтобы не пахла лежала без нафталина. Поскольку одевал редко - моль проела дырки. Когда настала зима начал носить. В институте на физре народ ржал что ношу дырявую майку, потом привыкли. Майку было очень жаль. Так что я за нафталин. А токсикоманы все равно найдут чем задохнуться.
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1k
Nick 24 минуты назад
Редкостная гадость. Как и ранее запрещённый Дуст от блох
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41
Lion (BY) 44 минуты назад
Так и извозчиков уже не встретишь.....
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3k
kca-opa Час назад
Нафталин применяется для производства СВУ, наркотиков и прочее, многие многомолекулярные соединения имеют разные назначения, в детстве марганцовку покупал в аптеке, селитру в хозмаге, а сейчас это могут совместить с некоторыми компонентами, и прощай 20-ти этажный дом
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18k
Bill Час назад
1) В 1988 году из продажи каждый месяц что-нибудь пропадало. То соль, то зубная паста, то очки, пока всё не пропало.
2) Международное агентство по изучению рака отнесло нафталин к группе 2B, что означает: НЕТ доказательств канцерогенности для людей, хотя есть доказательства канцерогенности для некоторых животных.
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33k
Андрей Иванов Час назад
По мнению учёных рак может вызвать абсолютно всё, если сложить в кучу все высказывания.
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1k
Сергей Час назад
то, что сейчас продают, выветривается через неделю и точно не защищает от моли,
с удовольствием бы купил нафталин и разложил по всем шкафам
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