Куда подевался нафталин

Многие при слове "нафталин" мгновенно вспомнят этот запах. Пожалуй, в каждом советском шкафу, были пересыпанные им шубы и не только. Он прочно ассоциируется с СССР.
Раньше проблема изъеденной молью одежды стояла острее, чем сейчас, потому что в производстве одежды использовали в основном натуральные материалы, которые становились отличной закуской для насекомых. Сегодня, вместо льна, хлопка и шерсти, часто используют синтетические материалы, которые не годятся в качестве обеда.
Но сегодня всё равно делают одежду из натуральной шерсти и, стало быть, проблема моли остаётся актуальной. Но сегодня нафталин уже не используют.
Вещи, которые часто надевают, обычно не залёживаются в шкафу и не впитывают в себя запах нафталина. А те, что отправляются "жить" в шкаф надолго - пропитываются ароматом, который ни с чем не перепутаешь.
В естественной среде нафталин производится термитами для защиты термитника от врагов, грибков и паразитов. В промышленности нафталин получают из каменноугольной смолы и из нефти (по-гречески "нефтб" - нафта).
В СССР нафталин никогда не был в дефиците и стоил при этом недорого.
Но в 1988 году нафталин внезапно исчез. Говорили, что его запретил Горбачёв. Нафталин не являлся товаром первой необходимости, а от моли можно было спастись веточками лаванды, разложив их на полках в шкафу. Но отсутствие нафталина заметили.
Советское руководство на самом деле прекратило поставки нафталина в магазины после проведённых по инициативе Минздрава исследований. Учёные выяснили, что самое известное средство от моли, будучи канцерогеном, вызывает тошноту, боли в животе, головные боли, рвоту, диарею. Также, по мнению советского Минздрава, нафталин провоцировал риск развития онкологии. Разумеется, такое внезапно негативное отношение к нафталину, вызывало сомнения, ведь его использовали очень давно. А ведь советские учёные были правы.
Сегодня Международное агентство по изучению рака уже подтвердило, что нафталин и правда канцерогенный, он действительно может вызвать рак. Учёные из Австралии, проведя исследования, пришли к серьёзным выводам: нафталин мог стать причиной детской смерти. Пары нафталина, по мнению учёных, сильно влияет на мозг малышей.
ВОЗ никак не прокомментировала влияние нафталина на организм. Но лучше всё-таки использовать от насекомых другие средства.
Источник:
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2) Международное агентство по изучению рака отнесло нафталин к группе 2B, что означает: НЕТ доказательств канцерогенности для людей, хотя есть доказательства канцерогенности для некоторых животных.
с удовольствием бы купил нафталин и разложил по всем шкафам