Куда подевался нафталин

Раньше проблема изъеденной молью одежды стояла острее, чем сейчас, потому что в производстве одежды использовали в основном натуральные материалы, которые становились отличной закуской для насекомых. Сегодня, вместо льна, хлопка и шерсти, часто используют синтетические материалы, которые не годятся в качестве обеда.

Но сегодня всё равно делают одежду из натуральной шерсти и, стало быть, проблема моли остаётся актуальной. Но сегодня нафталин уже не используют.



