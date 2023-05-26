Как в СССР хотели затопить Сибирь

СССР не отставал от всего мира, а в чём-то был первопроходцем. Идеи строителей коммунизма поражали масштабам. Некоторые из этих идей для сегодняшнего человека выглядят настоящей утопией. Как, например, идея одного советского учёного затопить большую часть Сибири.

В разработке крупных проектов участвовали специально созданные научные команды. Власть активно и щедро спонсировала эти проекты. Одним из самых известных стал так и не реализованный до конца проект о повороте рек Сибири на юг. Финансирование прекратилось только в середине 1980-х.