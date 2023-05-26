Как в СССР хотели затопить Сибирь

В 20 веке жизнь понеслась вперёд с ошеломительной для предыдущего времени скоростью. Электричество, авто, самолёты быстро стали нормой, и стало понятно, что окружающую среду теперь можно менять под нужды человека.
СССР не отставал от всего мира, а в чём-то был первопроходцем. Идеи строителей коммунизма поражали масштабам. Некоторые из этих идей для сегодняшнего человека выглядят настоящей утопией. Как, например, идея одного советского учёного затопить большую часть Сибири.
В разработке крупных проектов участвовали специально созданные научные команды. Власть активно и щедро спонсировала эти проекты. Одним из самых известных стал так и не реализованный до конца проект о повороте рек Сибири на юг. Финансирование прекратилось только в середине 1980-х.
Геолог Митрофан Давыдов опубликовал в ещё в 1950-х книгу, в которой предложил перегородить огромной дамбой воду пониже слияния Оби и Иртыша. Таким образом должно было получиться огромное пресное море. После Давыдов предложил перегородить Енисей стеной, высота которой должна была составить 100 метров. Таким образом получалась ещё одна часть Великого Сибирского пресноводного моря. То есть пришлось бы затопить огромную площадь, на которой находятся населённые пункты.
Давыдов считал, что такое море решило бы одновременно три задачи:
- Смягчить сибирский климат за счёт того, что теплые речные воды не будут уходить в океан и оставаясь в Сибири увеличат среднегодовую температуру.
- Несмотря на сокращение площади, на ней всё равно станет удобнее жить и заниматься сельским хозяйством.
- Транспортная проблема - Тобольск, Омск и Томск станут морскими портами и не надо будет финансировать длинные ветки железных дорог в весьма серьёзном климате, так как многое можно будет (по мнению Давыдова) перевозить по водному пути.
И также существенным стало перераспределение ресурсов. Поскольку из-за огромных водяных дамб воды накопится очень много и Давыдов предложил построить гигантский канал, протяжённостью в 800 км.
Из этого канала, по замыслу, воды рек Сибири постепенно переместятся в высыхающее Аральское море. Канал должен был идти по пустыне и с помощью орошения среднеазиатские регионы, по плану геолога, постепенно превратились бы в поля риса, апельсиновые рощи и виноградники. По мнению Давыдова идея эта реальна и на строительство должно было уйти около 20 лет. А вопросы сохранения растений и животных, да и в целом экологический вопрос, в те времена не учитывались.
Источник:
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1. Построить кораблестроительный завод.
2. Построить на заводе одно (!) трубоукладочное судно.
3. Провести работу по выравниванию дна по трассе трубопровода - скальный грунт на глубине 2 км.
4. Проложить нефтепровод по Байкалу с почти вертикальным наклоном на входе и выходе из озера.
5. Поставить судно на прикол на для выполнения ремонтных работ на трубопроводе или для ликвидации разлива нефти в случае аварии.
6. Разобрать завод и продать на металлолом.
Только экономический расчет и обосновывающие аргументы помогли остановить автора этой безумной идеи. В принципе автора могли послать и без наших заключений, но почему то его предложение было отправлено на экспертизу. Наверное поддержка у него где то наверху была и просто так его послать не могли.
следует писать
Весь мир не сильно отставал от СССР, а в чём-то был первопроходцем.
За последние 2 тысячелетия много катаклизмов произошло, но природа приспособилась.