565
33
Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра!
Не ругайтесь! Желаю всем хорошего настроения!
×
×
Источник:
Еще крутые истории!
- О чём говорят девушки: женские секреты на форумах
- Ситуации, которые могли произойти только на кассе и в магазине
- Правдивые истории женщин, которые вышли замуж за иностранцев
- "Не дали облизать унитаз и ёршик:" молодые родители рассказывают, почему их ребёнок плакал сегодня
- Незабываемые реакции родителей, когда дети сильно накосячили
Метки: Россия СССР архивные фото история
Новости партнёров
реклама
_____________________________________________________________