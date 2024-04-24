995
25
На дворе стоит самое, пожалуй, восхитительное время. Апрель на исходе, май ещё не вступил в свои права. Всё растёт, цветёт, благоухает, стремится к солнцу.
И главным украшением пейзажа, конечно, выступают весенние котики. Они так прекрасны в своём тихом восторге и немом умилении, что достойны звания главного бриллианта в короне принцессы-весны.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Листопад как важная веха в жизни котиков
- Разочарование пушистых
- Венок на венцах творения
- Не подходите к ним, они обиделись
- Кошки на крыше
Новости партнёров
реклама
Люблю апрель в Риге! 9.04: +23; 22.04: 0, снег; по прогнозу 28.04: +20! Обожаю это время года.