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Сообщество Без кота и жизнь не та 2297 постов • 513 подписчиков подписаться
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Весенние котики

Весенние котики

Автор:
24 апреля 2024 15:42
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Цветение   весна   время года   котик   кошка   природа   трогательно   фото   эмоция   
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На дворе стоит самое, пожалуй, восхитительное время. Апрель на исходе, май ещё не вступил в свои права. Всё растёт, цветёт, благоухает, стремится к солнцу.

И главным украшением пейзажа, конечно, выступают весенние котики. Они так прекрасны в своём тихом восторге и немом умилении, что достойны звания главного бриллианта в короне принцессы-весны.

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Метки: Животное   Цветение   весна   время года   котик   кошка   природа   трогательно   фото   эмоция   
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Андрей Донченко Час назад
"На дворе стоит самое, пожалуй, восхитительное время. Апрель на исходе, май ещё не вступил в свои права. Всё растёт, цветёт, благоухает, стремится к солнцу."

Люблю апрель в Риге! 9.04: +23; 22.04: 0, снег; по прогнозу 28.04: +20! Обожаю это время года.
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Gatsby
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