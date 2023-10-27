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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
27 октября 2023 21:48
Метки: СССР   история   фото   
328
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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3  комментария
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1k
Звёздный князь 2 часа назад
Комментарий к фото
Деревенсике девушки - кровь с молоком! УХХХ!
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5k
Шлагбаумэн 11 минут назад
Опять автор из меня слезу выдавил...
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5k
Suvar_ 55 минут назад
лучшее место, для интровертов, и для меня в частности))
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Юганск

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