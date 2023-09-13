Сочно и стойко: на маркетплейсе продавец устроил флешмоб, отвечая отзывы на помаду

На Wildberries прославился продавец помады, отвечая на комментарии покупательниц. Интересно, что некоторые специально заказывают помаду, чтобы поговорить с продавцом.

Пролистав полторы тысячи отзывов мы поняли, что продавец — житель Татарстана, который пишет не очень грамотно, зато делает очень остроумные (и пошлые) комплименты.