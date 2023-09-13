Сочно и стойко: на маркетплейсе продавец устроил флешмоб, отвечая отзывы на помаду

Продавец помады на известном маркетплейсе принялся отвечать покупательницам на отзывы и прославился в сети.
На Wildberries прославился продавец помады, отвечая на комментарии покупательниц. Интересно, что некоторые специально заказывают помаду, чтобы поговорить с продавцом.
Пролистав полторы тысячи отзывов мы поняли, что продавец — житель Татарстана, который пишет не очень грамотно, зато делает очень остроумные (и пошлые) комплименты.
Кстати, надо сказать, это отличный способ пропиарить свой товар среди пользователей. За забавные ответы покупатели ставят высокую оценку товару, и он поднимается в рейтинге. Выше рейтинг - больше заказов. Больше заказов — больше денег.
Источник:
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