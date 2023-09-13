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Сочно и стойко: на маркетплейсе продавец устроил флешмоб, отвечая отзывы на помаду

Сочно и стойко: на маркетплейсе продавец устроил флешмоб, отвечая отзывы на помаду

Автор:
13 сентября 2023 14:48
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интресное   маркетплейс   отзывы   помада   продавец   товар   флешмоб   
1548
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Продавец помады на известном маркетплейсе принялся отвечать покупательницам на отзывы и прославился в сети.

На Wildberries прославился продавец помады, отвечая на комментарии покупательниц. Интересно, что некоторые специально заказывают помаду, чтобы поговорить с продавцом.

Пролистав полторы тысячи отзывов мы поняли, что продавец — житель Татарстана, который пишет не очень грамотно, зато делает очень остроумные (и пошлые) комплименты.

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Кстати, надо сказать, это отличный способ пропиарить свой товар среди пользователей. За забавные ответы покупатели ставят высокую оценку товару, и он поднимается в рейтинге. Выше рейтинг - больше заказов. Больше заказов — больше денег.

Источник:

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Метки: Юмор   интресное   маркетплейс   отзывы   помада   продавец   товар   флешмоб   
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4  комментария
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7k
salim777 45 минут назад
Какая-то голубая хрень с розовыми пузырями, а не комменты. Какие-то педофильские сюсюканья и одноклеточный юмор.
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2k
Vergüenza Ajena 43 минуты назад
М- маркетинг.
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36k
Опаньки 50 минут назад
почему я прочитал комменты с татарским акцентом ?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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