Сколько на самом деле нужно денег девушкам?

1405
1
1
Юные дамы из разных городов честно ответили на этот вопрос.
А еще девушки рассказали, сколько они получают в реальности...
Источник:
Ссылки по теме:
- Дудинка: как маленький город стал дорогой жизни в Арктике
- Как выглядят реальные квартиры обычных людей в Северной Корее
- 30 раз, когда люди пошли "против системы" и протоптали дорожки
- 11 самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes
- Детки выросли: 25 преображений из "гадких утят" в лебедей
Новости партнёров
реклама
- сколько денег нужно девушке в месяц?
- сколько Вы зарабатываете сейчас?
- как Вы планируете сократить разрыв между тем, сколько имеете и тем, сколько Вам хочется?