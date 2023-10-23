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Сколько на самом деле нужно денег девушкам?

Сколько на самом деле нужно денег девушкам?

Автор:
23 октября 2023 10:08
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   девушки   деньги   заработок   люди   мнение   опрос   
1405
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1

Юные дамы из разных городов честно ответили на этот вопрос.

А еще девушки рассказали, сколько они получают в реальности...

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Метки: Жизнь   девушки   деньги   заработок   люди   мнение   опрос   
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12  комментариев
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1k
Uganda Час назад
Ссылка youtu.be
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133
Александр 18 минут назад
Тагильские девчата самые адекватные и нормальные оказались)))
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6k
Wadim 20 минут назад
Сравнить просто речь и словарный запас отсюда и в видео выше.
Ссылка www.youtube.com
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1k
Lenusya Полчаса назад
идиотские опросы, я например тоже хочу доход в миллионов 10, а можно и больше, а в реале гораздо меньшая сумма, ну не способна зарабатывать большие деньги, есть исполнительность, трудолюбие, но нет креативного мышления, коммерческой жилки, а без них большие деньги не заработаешь
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61k
pynh Час назад
а адекватных почему в видео не включили? Такие видео нужно делать без нарезки, чтобы не было возможности выбрать самые бомбящие ответы.
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34k
Fat Lynx Час назад
Надо правильно задавать вопросы:
- сколько денег нужно девушке в месяц?
- сколько Вы зарабатываете сейчас?
- как Вы планируете сократить разрыв между тем, сколько имеете и тем, сколько Вам хочется?
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2k
Жирный бот Час назад
ну а что им ответить? Я тоже хочу много) а получаю столько, сколько получаю) Хочется океанскую яхту и личный самолет, а довольствуешься надувной лодкой и внедорожником)
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