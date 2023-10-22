FISHKINET
Свято место пусто не бывает: как наши усовершенствовали "ушедших" в туман Свято место пусто не бывает: как наши усовершенствовали "ушедших"... Вскрылось только после свадьбы: тайны, о которых стало известно слишком поздно Вскрылось только после свадьбы: тайны, о которых стало известно... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 октября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 октября В Дагестане танцующую молодежь&nbsp; попросили не нарушать спокойствие В Дагестане танцующую молодежь попросили не нарушать спокойствие Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Голливуд уже заждался этого кота Голливуд уже заждался этого кота Воскресный улыбатор Воскресный улыбатор Заброшенный вокзал между двух тоннелей в Абхазии Заброшенный вокзал между двух тоннелей в Абхазии Першерон: титанические кони, в существование которых сложно поверить Першерон: титанические кони, в существование которых сложно поверить Популяция бурого медведя по странам Популяция бурого медведя по странам Милота дня: кот Рико, живущий в ветеринарной клинике, заботится о больном котёнке Милота дня: кот Рико, живущий в ветеринарной клинике, заботится о... Литва предложила запретить экспортировать в Россию иглы, спицы, кнопки и гвозди Литва предложила запретить экспортировать в Россию иглы, спицы,... Чеченского бойца ММА задержали в Москве из-за публичного оправдания терроризма Чеченского бойца ММА задержали в Москве из-за публичного... Белки использовали акробатические навыки, чтобы спастись от рыси Белки использовали акробатические навыки, чтобы спастись от рыси Почему наложницы каждый день соревновались за право «промыть драконью нору» китайского императора? Почему наложницы каждый день соревновались за право «промыть... Червы, бубны, трефы и пики: что означают названия мастей Червы, бубны, трефы и пики: что означают названия мастей Янтина ломкая: улитка-пират Янтина ломкая: улитка-пират Бюджетная версия «Мстителей» с друзьями Бюджетная версия «Мстителей» с друзьями 18 суровых мужчин, которые сказали категорическое "Нет" животным в доме 18 суровых мужчин, которые сказали категорическое "Нет" животным в...
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
22 октября 2023 21:54
Метки: СССР   история   фото   
393
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Χάρων 5 часов назад
Комментарий к фото
Помню, было такое.
Ставят перед тобой мешок картошки и пока не почистишь спат не идёшь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
691
Алекс 5 часов назад
На 2 фото. Кисловодск. Нарзанная галерея
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
kσρβγς 6 часов назад
Комментарий к фото
Метро Каховская, вид на г-цу Севастополь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1031380



Другие посты автора
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда заказал значок из фоток

Популярные теги
#фото#Юмор#в мире#новости#работа#Медведь#сарказм#Россия#семья
#животные#интересно#забавно#СССР#фильм#люди#удивительно#Москва
#факты#история#Китай#природа#кот#Мемы#Прикол#конфликт
Встреча с кумиром, которая изменит отношение этой девочки к футболу Встреча с кумиром, которая изменит отношение этой девочки к футболу 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Made in СССР: история советского нижнего белья Made in СССР: история советского нижнего белья Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет

На что жалуетесь?

Вернуться