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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра!
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10.
Город Лида, Гродненская область, БССР.
На первом этаже дома, расположенного торцом, - продуктовый магазин, где в те годы было все. Мясо, колбасы, сыры... Которых "не было". Виден служебный вход, а основной скрыт за углом здания. Видны площадь с памятником В.И. Ленину и чуть просматривается Гарнизонный дом офицеров.
22.
Кингиссеп на острове Сааремаа, ЭССР. Сейчас- Курессааре.
Замок курессаарского епископа. Единственное фото части здания, что удалось восстановить из поврежденного временем слайда. Во времена СССР- погранзона. Въезд был лишь по пропускам от КГБ.
23.
Саратов. Колонна автомобильного факультета Саратовского автодорожного института на демонстрации 7 ноября 1948 года.
24.
Хабаровск, улица Карла Маркса напротив первого корпуса педагогического института, построенного перед самой войной, 1961 год.
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