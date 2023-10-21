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Фотопрогулка по городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
21 октября 2023 21:42
Метки: СССР   история   фото   
287
25

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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