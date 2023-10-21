10.

На первом этаже дома, расположенного торцом, - продуктовый магазин, где в те годы было все. Мясо, колбасы, сыры... Которых "не было". Виден служебный вход, а основной скрыт за углом здания. Видны площадь с памятником В.И. Ленину и чуть просматривается Гарнизонный дом офицеров.