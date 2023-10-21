Педагоги из КНР будут преподавать в подмосковных школах

Насколько будет успешной эта программа, покажет время, ну а пока у наших детей появится возможность научиться трудолюбию и дисциплине, ведь не зря школьники из Поднебесной традиционно выделяются своей высокой успеваемостью по всему миру.

Существенным отличием от европейской системы образования является коллективное изучение предмета, в то время как у нас задания даются каждому ученику или группам.