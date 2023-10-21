Педагоги из КНР будут преподавать в подмосковных школах

Китайский язык сейчас один из самых востребованных языков в мире, а лучше всего его изучать с носителем, и произношение можно подтянуть и к культуре страны приобщиться.
В сентябре этого года лучшие преподаватели из школ Подмосковья в рамках обмена опытом и знакомства с новыми методиками образования посетили Китай. Ну а глава Московской области Андрей Воробьев во время визита в Чунцина договорился с местными властями, что китайские педагоги будут преподавать китайский язык в школах Подмосковья.
Насколько будет успешной эта программа, покажет время, ну а пока у наших детей появится возможность научиться трудолюбию и дисциплине, ведь не зря школьники из Поднебесной традиционно выделяются своей высокой успеваемостью по всему миру.
Существенным отличием от европейской системы образования является коллективное изучение предмета, в то время как у нас задания даются каждому ученику или группам.
И эта методика приносит очень хорошие результаты. Так, на международной олимпиаде по математике китайские школьники набирали более 80 баллов, а ученики из Англии еле дотягивали до 50.
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Сколько же языков в Китае? 56 этнических групп Китая разговаривают на 292 языках! Это огромное количество слов, несколько миллиардов звуков, десятки миллиардов тонов.
Самый распространённый китайский мандарин.
А так всё верно как ни крути без английского тем же китайцам никуда.