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Педагоги из КНР будут преподавать в подмосковных школах

Педагоги из КНР будут преподавать в подмосковных школах

Автор:
21 октября 2023 08:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Китай   Подмосковье   китайский язык с носителем   обрзование   учителя   школы   
1388
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Китайский язык сейчас один из самых востребованных языков в мире, а лучше всего его изучать с носителем, и произношение можно подтянуть и к культуре страны приобщиться.

В сентябре этого года лучшие преподаватели из школ Подмосковья в рамках обмена опытом и знакомства с новыми методиками образования посетили Китай. Ну а глава Московской области Андрей Воробьев во время визита в Чунцина договорился с местными властями, что китайские педагоги будут преподавать китайский язык в школах Подмосковья.


Насколько будет успешной эта программа, покажет время, ну а пока у наших детей появится возможность научиться трудолюбию и дисциплине, ведь не зря школьники из Поднебесной традиционно выделяются своей высокой успеваемостью по всему миру.

Существенным отличием от европейской системы образования является коллективное изучение предмета, в то время как у нас задания даются каждому ученику или группам.


И эта методика приносит очень хорошие результаты. Так, на международной олимпиаде по математике китайские школьники набирали более 80 баллов, а ученики из Англии еле дотягивали до 50.

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Метки: Китай   Подмосковье   китайский язык с носителем   обрзование   учителя   школы   
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18  комментариев
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Чудак 2 часа назад
индивидуальные домашние задания или задания по группам в большинстве случаев??? 30 лет педстажа, но впервые про такое слышу. Обычно задаются как раз задания на класс, да и обучение у нас построено на классно-урочной схеме организации образовательного процесса. Может по китайскому языку что-то иное, но в средней школе по предметам так.
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4k
Vlad Полчаса назад
Почему-то сами китайцы активно изучают инглиш, как самый востребованный. Хотя экспансию своей китайщины уже осторожно начинают. На часть (пока небольшую) чисто китайской продукции (могу точно сказать про электронные компоненты), документацию нынче можно найти только на китайском. Вот нашли себе "друзей" в лице некоторых стран, которым сказали, что китайский "самый востребованный", и крайне желателен к изучению. И сделали это небезосновательно, поскольку нерукопожатные в цивилизованной части мира власти этих стран, готовы кинуться в объятья любым "друзьям".
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1k
Николай Полчаса назад
Началось в колхозе утро....
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adssaf afasffdsga Полчаса назад
Китайский для русского человека язык сложный - совершенно на наш язык не похож, даже принципы разные. Без носителя хрен его выучить.
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2k
Dimon 45 минут назад
Есть такое качество как способность к языкам! У всех оно разное. Так же как и разные мы в остальном: характеры, рост, внешность и национальность. Да, одной школы (кроме языковых спецшкол) большинству для изучения языка не хватит. Для этого есть репетиторы!
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