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В Ярославле дама гоняла по кустам эксгибициониста

В Ярославле дама гоняла по кустам эксгибициониста

Автор:
21 октября 2023 07:44
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   Ярославль   кусты   удавчик   эксгибиционист   
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Не перевелись еще настоящие русские женщины, которые и коня на скаку остановят, и извращенца по кустам бегать заставят.

Несчастный мужичонка решил сам себя поудовлетворять на лоне природы, глядя из кустиков на мимо проходящих дам, но не свезло. Первая попавшаяся дама оказалась не из робких. Она бодренько достала телефон и под задорные комментарии спугнула осеннего мастурбатора. Ну а соц сетях выложили пост-предупреждение.


В комментариях горожане остались недовольными качеством съемки и встали на сторону любителя свежего воздуха.


Вот такая печаль-беда, ни мужичка тебе, ни "удавчика". Одно расстройство 😁

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Метки: Видео   Юмор   Ярославль   кусты   удавчик   эксгибиционист   
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7  комментариев
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12k
Copycat 56 минут назад
Прям как в том анекдоте когда эксгибиционист выпрыгнул на подпившую дамочку, а та ему такая "Нашел чем хвастаться"
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2k
Генрих 2 минуты назад
эксгибиционист публично хрен демонстрирует, а не дрочит за кустом.
А на видео снайпер в маскхалате
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11k
Юрий 8 минут назад
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5k
Влад 17 минут назад
Стоит грузин малую нужду справляет, тут девушка идёт, вдруг увидела грузина и вскрикнула.
Грузин:
- Нэ бойся, жэнщина, я его дэржу.
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1k
Тордион 51 минуту назад
Извращенца встретила в половине третьего.
Прогнала проклятого в половине пятого.
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