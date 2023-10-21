В Ярославле дама гоняла по кустам эксгибициониста

Не перевелись еще настоящие русские женщины, которые и коня на скаку остановят, и извращенца по кустам бегать заставят.
Несчастный мужичонка решил сам себя поудовлетворять на лоне природы, глядя из кустиков на мимо проходящих дам, но не свезло. Первая попавшаяся дама оказалась не из робких. Она бодренько достала телефон и под задорные комментарии спугнула осеннего мастурбатора. Ну а соц сетях выложили пост-предупреждение.
Видео получилось не особо информативным
В комментариях горожане остались недовольными качеством съемки и встали на сторону любителя свежего воздуха.
Вот такая печаль-беда, ни мужичка тебе, ни "удавчика". Одно расстройство 😁
Источник:
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А на видео снайпер в маскхалате
Грузин:
- Нэ бойся, жэнщина, я его дэржу.
Прогнала проклятого в половине пятого.