FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7046 постов • 3077 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Свободы воли не существует: нейробиолог пытается доказать существование судьбы

Свободы воли не существует: нейробиолог пытается доказать существование судьбы

Автор:
20 октября 2023 12:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: интересное   люди   наука   нейробиология   поступки   судьба   фото   
1748
2

Нейробиолог Роберт Сапольский заявил, что человек не контролирует свои поступки, и, следовательно, не может за них отвечать.

Американский нейробиолог Роберт Сапольский на протяжении многих лет исследовал процесс принятия человеком тех или иных решений. Учёный пришёл к выводу, что человек не способен контролировать свои действия, а решения уже предопределены. Об этом Сапольский рассказал в своей книге.

Теория Сапольского состоит в том, что если рассматривать отдельные нейроны, становится очевидно, что на каждый из них влияют факторы, не поддающиеся контролю. Это же происходит и на макроуровне. Учёным давно известно, что на решения и поведение может влиять множество факторов, например голод, страх, стресс и так далее. Чаще всего люди сами не понимают, почему поступают так или иначе, поэтому, по мнению Сапольского, любой человеческий выбор нельзя назвать сознательным.

Если обратиться к примерам, то всё звучит ещё абсурднее. С точки зрения учёного, винить человека за его решения нельзя, поскольку он их не контролирует. Например, с его точки зрения, нет никакой разницы между пьяным водителем, сбившим пешехода, и водителем, устроившим ДТП из-за сердечного приступа, или человеком, стреляющим по толпе, и его жертвами. Никто не властен над происходящем, поэтому и не может нести ответственность.

Наш мир сильно портит и делает его гораздо, гораздо несправедливее тот факт, что мы вознаграждаем и наказываем людей за вещи, которые они не контролируют. У нас нет свободы воли. Хватит приписывать нам то, чего нет, - пишет Роберт.

Однако, большинство учёных не приняли эту теорию.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: интересное   люди   наука   нейробиология   поступки   судьба   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
101k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Ну, да, что-то подобное уже было...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Олег Назаров 7 минут назад
Можно ли доверять бородатому мужику завивающему кудри на плойку или бигуди?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Past 11 минут назад
Стоп, стоп, стоп. Что то он сам себе противоречит. Если мы не отвечаем за свои поступки, то и наказание или вознаграждение за поступок, это поступок за который мы не отвечаем. А если как он выражается мы портим мир тем, что наказываем и вознаграждаем то его теория не верна и свобода выбора у нас есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Руслан 15 минут назад
Всё как Маркс прописал: бытиё определяет сознание)
Даже внешне Сапольский немного похож
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Korolev 18 минут назад
Надо набить ему е#ало и заявить о своей невиновности. Повторять до тех пор, пока он не разочаруется в своей теории...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Алан Полчаса назад
детерминированность несомненно присутствует, но процесс этот осуществляется не о прописке и паспорту, а посредством имеющихся в наличии качеств и свойств. Только меняя себя можно изменить влияние. поэтому он и прав и заблуждается одновременно)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Гулевич Полчаса назад
полностью согласен ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
raael13 45 минут назад
Частично наши поступки можно объяснить генами. То или иное заложено в нас природой от рождения. Если человек г@ндон с детства, то к старости это вряд ли изменится, но бывают и исключения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Олег Квирулянт 59 минут назад
Интересные у него книги и лекции. Но вывод как он преподнесен - блажь какая-то. Или журналист изгнанница ученным, или тип на старости лет в маразм впадает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
374
AlexWoyz Час назад
бредятина..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
олег Час назад
таки да .это рнк его заставила книгу написать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Звёздный князь Час назад
То есть по его мнению, если человек не властен над своими действиями. то и наказывать его за преступление не следует.
Ну, это же - неосознанное действие, совершённое не по его воле!
Замочили твоего родственника или любимого человека - смирись. Преступник не хотел этого! Но он под чужой волей стремится вообще всю твою семью вырезать. Но ты его не вини, так Судьба велит.
ЭТО ЧТО ЗА БРЕД?!!!
=-=-=
Нейробиолог точно не из психушки сбежал? А то в истории были прецеденты, когда психи занимали авторитетные должности.
А он-то сам уверен, что данный вывод сделал не под давлением чужой воли?
Или это другое и я что-то недопонял?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36
Ксения Лукашенкова-Денисова Звёздный князь Час назад
Кажется,по его мнению,вообще нет воли:ни своей,ни чужой. Все,как марионетки,дергаются под воздействием судьбы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
403
Бармалей Звёздный князь 38 минут назад
Ну на самом деле он во многом прав. Только многое довел до абсурда.
Мы не знаем какую роль в нашем поведении играет "подсознание", как оно действует на мозг.
Давно известны факты, когда решение принимается структурами глубже чем сознание, а потом сознанию подсовывается как готовое "я сам решил".

Это хорошо прослеживается у зависимых людей. Ну неужели вы думаете, что наркоман сам решил что новая доза ему просто необходима?
Или толстяк прямо принял такое решение - "пойду нажрусь на ночь".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Борис Час назад
Какой то период слушал его, так как рассказывает увлекательно, но потом понял, что он гонит какую то дич)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Час назад
Психически больной нейробиолог - горе в науке.

Сама тема не его, он в ней по определению некомпетентен. Это тема нейропсихологии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
dima423 2 часа назад
А какая разница зависят наши поступки от нас или это предопределено и мы делаем это не по своей воле... ну если так, то тому, кому предопределено совершать преступления, предопределено и сидеть за них... а тому кому предназначено делать хорошие вещи, предназначена и награда за них - все логично и последовательно))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
pynh 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76231



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Дети разрисовали платье воспитательницы, а она их похвалила
Дети разрисовали платье воспитательницы, а она их похвалила
Студент получил 15 тысяч рублей штрафа за гонки с полицейскими: с наездом на двух силовиков, стрельбой и жёстким задержанием
Студент получил 15 тысяч рублей штрафа за гонки с полицейскими: с наездом на двух...
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Поворот судьбы
Поворот судьбы
Встреча с кумиром, которая изменит отношение этой девочки к футболу
Встреча с кумиром, которая изменит отношение этой девочки к футболу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда заказал значок из фоток

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересно#интересное#аварии#авто аварии#факты#история#криминал#Мемы
#автомобили#машина#животные#Автовсячина#ДТП#забавно#суд#фильм#Израиль#новости
#автомир#Юмор#люди#Прикол#США#кино#подборка#дети#знаменитости#позитив
Кэшбэк рублями. За все Кэшбэк рублями. За все Фотограф показал жизнь в отдалённом уголке Перу Фотограф показал жизнь в отдалённом уголке Перу Самый старый метеорит раскрыл новые факты о Солнечной системе Самый старый метеорит раскрыл новые факты о Солнечной системе Гены голого землекопа могут продлить жизнь человека Гены голого землекопа могут продлить жизнь человека 20 курьёзных вещей, которые заметили на публике 20 курьёзных вещей, которые заметили на публике 30 любопытных кадров, которыми поделились на просторах сети 30 любопытных кадров, которыми поделились на просторах сети

На что жалуетесь?

Вернуться