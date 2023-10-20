Свободы воли не существует: нейробиолог пытается доказать существование судьбы

Нейробиолог Роберт Сапольский заявил, что человек не контролирует свои поступки, и, следовательно, не может за них отвечать.
Американский нейробиолог Роберт Сапольский на протяжении многих лет исследовал процесс принятия человеком тех или иных решений. Учёный пришёл к выводу, что человек не способен контролировать свои действия, а решения уже предопределены. Об этом Сапольский рассказал в своей книге.
Теория Сапольского состоит в том, что если рассматривать отдельные нейроны, становится очевидно, что на каждый из них влияют факторы, не поддающиеся контролю. Это же происходит и на макроуровне. Учёным давно известно, что на решения и поведение может влиять множество факторов, например голод, страх, стресс и так далее. Чаще всего люди сами не понимают, почему поступают так или иначе, поэтому, по мнению Сапольского, любой человеческий выбор нельзя назвать сознательным.
Если обратиться к примерам, то всё звучит ещё абсурднее. С точки зрения учёного, винить человека за его решения нельзя, поскольку он их не контролирует. Например, с его точки зрения, нет никакой разницы между пьяным водителем, сбившим пешехода, и водителем, устроившим ДТП из-за сердечного приступа, или человеком, стреляющим по толпе, и его жертвами. Никто не властен над происходящем, поэтому и не может нести ответственность.
Наш мир сильно портит и делает его гораздо, гораздо несправедливее тот факт, что мы вознаграждаем и наказываем людей за вещи, которые они не контролируют. У нас нет свободы воли. Хватит приписывать нам то, чего нет, - пишет Роберт.
Однако, большинство учёных не приняли эту теорию.
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Даже внешне Сапольский немного похож
Ну, это же - неосознанное действие, совершённое не по его воле!
Замочили твоего родственника или любимого человека - смирись. Преступник не хотел этого! Но он под чужой волей стремится вообще всю твою семью вырезать. Но ты его не вини, так Судьба велит.
ЭТО ЧТО ЗА БРЕД?!!!
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Нейробиолог точно не из психушки сбежал? А то в истории были прецеденты, когда психи занимали авторитетные должности.
А он-то сам уверен, что данный вывод сделал не под давлением чужой воли?
Или это другое и я что-то недопонял?
Мы не знаем какую роль в нашем поведении играет "подсознание", как оно действует на мозг.
Давно известны факты, когда решение принимается структурами глубже чем сознание, а потом сознанию подсовывается как готовое "я сам решил".
Это хорошо прослеживается у зависимых людей. Ну неужели вы думаете, что наркоман сам решил что новая доза ему просто необходима?
Или толстяк прямо принял такое решение - "пойду нажрусь на ночь".
Наркоман страдает от необходимости новой дозы не "вдруг" по предопределению судьбы. Он страдает от того, что когда-то сделал свой выбор. Ну, кроме тех, кто подсажен насильно.
И толстяки не все, даже наверное меньшинство, изначально имеют проблемы с весом из-за здоровья. Скорее наоборот.
Сама тема не его, он в ней по определению некомпетентен. Это тема нейропсихологии