Свободы воли не существует: нейробиолог пытается доказать существование судьбы

Американский нейробиолог Роберт Сапольский на протяжении многих лет исследовал процесс принятия человеком тех или иных решений. Учёный пришёл к выводу, что человек не способен контролировать свои действия, а решения уже предопределены. Об этом Сапольский рассказал в своей книге.

Теория Сапольского состоит в том, что если рассматривать отдельные нейроны, становится очевидно, что на каждый из них влияют факторы, не поддающиеся контролю. Это же происходит и на макроуровне. Учёным давно известно, что на решения и поведение может влиять множество факторов, например голод, страх, стресс и так далее. Чаще всего люди сами не понимают, почему поступают так или иначе, поэтому, по мнению Сапольского, любой человеческий выбор нельзя назвать сознательным.