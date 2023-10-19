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Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...
Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!
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Единственный в МИРЕ рейсовый городской автобус с автоматической коробкой передач.
Мотовелосипед, там на педалях заводишься, трогаешься и поехал.
Мы его газовым называли, там кроме ручки газа ни сцепления ничего.
И с педалей оно заводилось пока новый. А потом всё ровно, только с "толкача".