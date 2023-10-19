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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
19 октября 2023 21:31
Метки: СССР   история   фото   
212
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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9  комментариев
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35k
albedo 5 часов назад
ЛИАЗ - суперавтобус времен СССР.
Единственный в МИРЕ рейсовый городской автобус с автоматической коробкой передач.
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82k
Доктор Джонс 4 часа назад
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4k
Lexx 5 часов назад
2. Олд-скульные знатоки, подскажите, что за мопедюха такая? Через мои руки много чего прошло, но такое я в первый раз вижу. Может это самоделка?
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