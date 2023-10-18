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12 странных объектов, которые озадачили людей

12 странных объектов, которые озадачили людей

Автор:
18 октября 2023 22:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Загадочные   Объекты   Странные   головоломка   люди   попались   
2006
13

Люди часто сталкиваются со многими странными и загадочными вещами, это может произойти где угодно: в старых домах родственников, на барахолках и даже в лесу. Но на первый взгляд сложно понять, для чего использовали эту находку. Хорошо, что есть пользователи, которые могут разгадать любую головоломку. В этом посте вы увидите загадочные вещи.

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Метки: Загадочные   Объекты   Странные   головоломка   люди   попались   
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8  комментариев
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1k
оберлейтенант 2 часа назад
вот это наверное она и есть
, легендарная губозакаточная машинка

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52k
turyst Час назад
Колышек от мотоцикла?
Серьёзно?

Может, "подножка"?

Гугл-переводчик, блд...
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15k
Дядюшка Ау 2 часа назад
Номер 2. Где такой бар, где напитки в раковине смешивают?
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