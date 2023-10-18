12 странных объектов, которые озадачили людей

2006
13
Люди часто сталкиваются со многими странными и загадочными вещами, это может произойти где угодно: в старых домах родственников, на барахолках и даже в лесу. Но на первый взгляд сложно понять, для чего использовали эту находку. Хорошо, что есть пользователи, которые могут разгадать любую головоломку. В этом посте вы увидите загадочные вещи.
1. Нашли крошечный пузырек с густой жидкостью с шариком внутри. Там также были четыре резиновые штуковины для пальцев, и все это было в запечатанном пакете из черной фольги. Есть идеи, что это?
Это лосьон, который входит в наборы для временных татуировок. Маленькие резиновые накладки на пальцы предназначены для нанесения.
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2. Что за странная раковина?
Это специальная раковина в баре, чаши предназначены для различных компонентов напитков.
4. Нам попалось эта странная труба. Что это такое?
Это предназначено для отвода метана и других мусорных газов.
5. Нашёл это на тротуаре после дождя
Это игрушка - маленький осьминог, которых кладешь в воду, и они растут.
6. Антикварный серебряный крючок
Крючок использовали для застегивания крошечных пуговиц на женских ботинках.
7. Что это за деревянная табличка / поднос с металлической зеленой вставкой, найденная в комиссионном магазине
Это специальная доска для сыра. Прорезь на нижнем краю предназначена для хранения ножа.
8. Для чего предназначена эта ложка? Если нажать на кнопку на конце, чаша наклоняется на 90 градусов
Приспособление для извлечения оливок или маленьких фруктов из банки.
9. Приспособление голландского происхождения
Это кухонный инструмент для нарезки стручковой фасоли. Прижмите фасоль к лезвию кончиком вперед, и вы разделите фасоль более или менее пополам.
10. Нашёл среди инструментов у дедушки в гараже
Инструмент для переплёта книг. Его использовали в 70 - 80 годах прошлого века
11. Бирюзовая пластиковая штуковина похожа на крышку для чего-то. Нашёл в детской комнате
Это силиконовая крышка ручного молокоотсоса.
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Метки: Загадочные Объекты Странные головоломка люди попались
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