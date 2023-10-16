FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8108 постов • 888 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Умер известный советский и российский композитор Геннадий Гладков

Умер известный советский и российский композитор Геннадий Гладков

Автор:
16 октября 2023 13:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Геннадий Гладков   СССР   киноленты   композитор   мульфильмы   народный артиста   
1203
2
2

Автору десятков популярных композиций к советским мультфильмам и кинолентам было 88 лет.

Советский и российский композитор, народный артист России Геннадий Гладков скончался в Москве на 89-м году жизни. Об этом сообщил его помощник и менеджер Малик Аминов. Причины смерти не называются, но, по словам Аминова, Гладков "ушёл спокойно" в своём доме.

Геннадий Гладков родился в Москве в 1935 году. С 60-х годов он работал над музыкой для анимации. Первую широкую популярность Гладкову принесла работа над песнями для "Бременских музыкантов" и "Малыша и Карлсона".

В 70-х годах он укрепил свой статус одного из самых главных советских композиторов благодаря музыке к мультфильмам "Как львенок и черепаха пели песню", "Голубой щенок", "38 попугаев", "Ограбление по…".

В тех же 70-х годах Гладков зарекомендовал себя и как превосходный кинокомпозитор. Он пишет музыку к таким хитам кинопроката, как "Джентльмены удачи", "Новогодние приключения Маши и Вити" и "Собака на сене".


Важной вехой в карьере Геннадия Гладкова стало сотрудничество с режиссёром Марком Захаровым. Поначалу Гладков писал музыку для его спектаклей. А затем уже не один фильм Захарова не обходился без композиций Гладкова. Наибольшую популярность среди них получили песни и музыка к фильмам "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви" и "Убить дракона".

В 1998 году Геннадия Гладкова объявили заслуженным артистом РСФСР, в 2002-ом ему присвоили звание народного артиста России. Гладков был членом Союза кинематографистов и Союза композиторов России. Известно, что в 2014 году он перенёс инсульт.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Геннадий Гладков   СССР   киноленты   композитор   мульфильмы   народный артиста   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
563
skorpin 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лимонадный Джо Полчаса назад
Финальная мелодия из фильма "Убить дракона" стоит на моём смартфоне. Спасибо Мастеру. Спасибо прекрасному композитору. Будем помнить Вас в Вашей музыке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Dabus 46 минут назад
Причём надо помнить что есть ещё композитор Григорий Гладков, который тоже писал музыку для мультфильмов, таких как: "Пластилиновая ворона", "Про Веру и Анфису", "Падал прошлогодний снег"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Slonyash Час назад
Светлая память! Все мы выросли на его музыке...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82k
Доктор Джонс Час назад
Таких уже не будет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Всё – приехали! 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

177230



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Эволюция мобильных телефонов
Эволюция мобильных телефонов
Неожиданные, но очень приятные презенты от котиков
Неожиданные, но очень приятные презенты от котиков
Набирающие популярность в сообществах
Как пожарить пельмени на сковороде, чтобы было вкусно
Как пожарить пельмени на сковороде, чтобы было вкусно
В Северной Корее запрещены презервативы, тампоны и Кока-Кола
В Северной Корее запрещены презервативы, тампоны и Кока-Кола
Cпутники Starlink будут давить одного человека раз в два года
Cпутники Starlink будут давить одного человека раз в два года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я пытался

Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#люди#кино#авто аварии#конфликт#девушки#шоу бизнес#интересное
#факты#история#Прикол#аварии#автомобили#автомир#Россия#милота#познавательно#медицина
#интересно#животные#в мире#ДТП#новости#машина#фильм#позитив#природа#отношения
Выбираем зимние шины на Авито Выбираем зимние шины на Авито «Эти слова я воспринимаю как глупость пожилой женщины»: Юрий Антонов рассказал о том, как Лайма Вайкуле «кормила весь СССР» «Эти слова я воспринимаю как глупость пожилой женщины»: Юрий Антонов рассказал о том, как Лайма... 19 лучших советских фильмов по версии самих жителей СССР 19 лучших советских фильмов по версии самих жителей СССР Факты о 70-х в СССР и простая жизнь людей в то интересное время Факты о 70-х в СССР и простая жизнь людей в то интересное время История самиздата в СССР История самиздата в СССР Всегда первая и ни на кого не похожая Нина Дорда Всегда первая и ни на кого не похожая Нина Дорда

На что жалуетесь?

Вернуться