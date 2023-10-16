Умер известный советский и российский композитор Геннадий Гладков

В тех же 70-х годах Гладков зарекомендовал себя и как превосходный кинокомпозитор. Он пишет музыку к таким хитам кинопроката, как "Джентльмены удачи", "Новогодние приключения Маши и Вити" и "Собака на сене".





Важной вехой в карьере Геннадия Гладкова стало сотрудничество с режиссёром Марком Захаровым. Поначалу Гладков писал музыку для его спектаклей. А затем уже не один фильм Захарова не обходился без композиций Гладкова. Наибольшую популярность среди них получили песни и музыка к фильмам "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви" и "Убить дракона".