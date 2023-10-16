Умер известный советский и российский композитор Геннадий Гладков

Автору десятков популярных композиций к советским мультфильмам и кинолентам было 88 лет.
Советский и российский композитор, народный артист России Геннадий Гладков скончался в Москве на 89-м году жизни. Об этом сообщил его помощник и менеджер Малик Аминов. Причины смерти не называются, но, по словам Аминова, Гладков "ушёл спокойно" в своём доме.
Геннадий Гладков родился в Москве в 1935 году. С 60-х годов он работал над музыкой для анимации. Первую широкую популярность Гладкову принесла работа над песнями для "Бременских музыкантов" и "Малыша и Карлсона".
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В 70-х годах он укрепил свой статус одного из самых главных советских композиторов благодаря музыке к мультфильмам "Как львенок и черепаха пели песню", "Голубой щенок", "38 попугаев", "Ограбление по…".
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В тех же 70-х годах Гладков зарекомендовал себя и как превосходный кинокомпозитор. Он пишет музыку к таким хитам кинопроката, как "Джентльмены удачи", "Новогодние приключения Маши и Вити" и "Собака на сене".
Важной вехой в карьере Геннадия Гладкова стало сотрудничество с режиссёром Марком Захаровым. Поначалу Гладков писал музыку для его спектаклей. А затем уже не один фильм Захарова не обходился без композиций Гладкова. Наибольшую популярность среди них получили песни и музыка к фильмам "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви" и "Убить дракона".
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В 1998 году Геннадия Гладкова объявили заслуженным артистом РСФСР, в 2002-ом ему присвоили звание народного артиста России. Гладков был членом Союза кинематографистов и Союза композиторов России. Известно, что в 2014 году он перенёс инсульт.
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