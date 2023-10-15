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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
15 октября 2023 21:45
Метки: СССР   история   фото   
396
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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5  комментариев
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29k
Ваня 2 часа назад
на 17-й - донецк любимый...
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22k
Слепой Пью Полчаса назад
От последнего сюжета сегодняшняя юБЛЯнальная юстиция на кал бы изошла...
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11k
Янус Полуэктович 2 часа назад
некоторые фото отношения к СССР не имеют. к примеру - первая же.
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