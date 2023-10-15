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Фотопрогулка по городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
15 октября 2023 20:28
Метки: СССР   история   фото   
230
25

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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2  комментария
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1M
NAZARETH (модер) Час назад
Спасибо, тезка... Всегда радуешь...
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583
Карл 24 минуты назад
За города Латвийской ССР - спасибо!
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Юганск

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