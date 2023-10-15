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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра!
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8.
Гурьев, Казахская ССР. "Ветряки" вдоль речки Перетаски (приток Урала), которые качали воду для полива огородов, 1950-е годы.
12.
Калуга. Магазин на углу улиц Плеханова и 1905 года.
Этот винный магазин в народе назывался "Грузинским", на заднем плане видна Георгиевская церковь. 1971-1972 годы.
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