Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
4.
Недостроенные "Варяг" и "Тбилиси", Николаев, СССР, 1991.
6.
Космонавт Валерий Поляков выглядывает из иллюминатора орбитальной станции «Мир», Россия, 1994 год.
7.
"Рыжего на нары", 1998 год.
9.
Милица Богдановна Йовович в 1991.
10.
Семейная пара фотографируется на фоне фастфуда «Трактир Елки–палки», 13 декабря 1999 года, Москва.
17.
Отечественный лэп–топ ПК–300 — лучший подарок в новом году. Реклама в журнале «Техника молодежи» за декабрь 1991 г.
24.
Торговля календарями и плакатами в переходе между станциями метрополитена, 24 октября 1991 года, Москва.
27.
ЗАО "Саратовский авиационный завод" - г.Саратов. 05.12.2000.
Источник:
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