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В США голый мужчина проник в чужой дом, съел кексы и обокрал владельца

В США голый мужчина проник в чужой дом, съел кексы и обокрал владельца

Автор:
14 октября 2023 09:31
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   в мире   голый мужчина   люди   проник в дом   фото   
875
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Неизвестный голый мужчина под покровом ночи проник через гараж в один из домов города Дрейпер.

Однако его вид оказался не единственной странностью. Первое, что сделал преступник, – пошел на кухню и перекусил кексами. Только после этого он поднялся на второй этаж, украл чековую книжку, кошелек, ключи от машины владельца дома и смылся.

Полиция поймала преступника. Его обвинили в совершении развратных действий и краже и посадили за решетку. Жуткий тип, не правда ли?

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Метки: США   в мире   голый мужчина   люди   проник в дом   фото   
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1  комментарий
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rudenkov 2 часа назад
и обосрал владельца
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