В США голый мужчина проник в чужой дом, съел кексы и обокрал владельца

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Неизвестный голый мужчина под покровом ночи проник через гараж в один из домов города Дрейпер.
Однако его вид оказался не единственной странностью. Первое, что сделал преступник, – пошел на кухню и перекусил кексами. Только после этого он поднялся на второй этаж, украл чековую книжку, кошелек, ключи от машины владельца дома и смылся.
Полиция поймала преступника. Его обвинили в совершении развратных действий и краже и посадили за решетку. Жуткий тип, не правда ли?
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