В США голый мужчина проник в чужой дом, съел кексы и обокрал владельца

Однако его вид оказался не единственной странностью. Первое, что сделал преступник, – пошел на кухню и перекусил кексами. Только после этого он поднялся на второй этаж, украл чековую книжку, кошелек, ключи от машины владельца дома и смылся.



Полиция поймала преступника. Его обвинили в совершении развратных действий и краже и посадили за решетку. Жуткий тип, не правда ли?