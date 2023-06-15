Маленькая работница, фото которой помогло изменить трудовое законодательство

Снимок сделал в 1913 году на консервном заводе Varn & Platt Canning Co в Блаффтоне, штат Южная Каролина фотограф Льюис Хайн. На протяжении 16 лет он фотографировал детей и подростков, которые полноценно трудились на заводах, фабриках, в портах и даже шахтах, чтобы собрать для Национального Комитета Детского Труда как можно больше материала. За это время им было сделано порядка 5 тыс. снимков.

Рози родилась в 1905 году. И на момент, когда было сделано фото, работала шакером – чистильщиком уже два года. Как и остальные дети Бердич, которых помимо Рози в семье было трое.