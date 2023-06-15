Маленькая работница, фото которой помогло изменить трудовое законодательство

Запечатлённой на фото девочке с серьёзным взглядом всего 7 лет. Но она, как и другие 1,75 млн детей по данным переписи 1900 года в США, уже работала.
История маленькой Рози Бердич, трудившейся чистильщицей устриц, стала отправной точкой в изменении законодательства, направленного на противостояние эксплуатации детского труда.
Снимок сделал в 1913 году на консервном заводе Varn & Platt Canning Co в Блаффтоне, штат Южная Каролина фотограф Льюис Хайн. На протяжении 16 лет он фотографировал детей и подростков, которые полноценно трудились на заводах, фабриках, в портах и даже шахтах, чтобы собрать для Национального Комитета Детского Труда как можно больше материала. За это время им было сделано порядка 5 тыс. снимков.
Рози родилась в 1905 году. И на момент, когда было сделано фото, работала шакером – чистильщиком уже два года. Как и остальные дети Бердич, которых помимо Рози в семье было трое.
Надо сказать, что производительность у детей была ниже. Соответственно, они и получали гораздо меньше по сравнению со взрослыми. Скудное питание и нехватка лекарств не способствовали продолжительности жизни маленьких работников.
Но этой девочке повезло. Дело в том, что белокурая девчушка так очаровала фотографа, что он сделал её снимки снова, спустя несколько лет. И снабдил одно фото надписью: ««Маленькая Рози, одна из наших бывших друзей, кого я нашел в Блаффтоне 3 года назад. Она перестала работать, потому что её мать боится закона, и регулярно посещает школу».
Уже в начале этого века историк, журналист и генеалог Джо Мэннинг заинтересовался архивными снимками и попытался выяснить, что случилось с детьми с фото Хайна, выяснить их судьбы, найти родных.
Судьба оказалась благосклонна к Рози. Она вышла замуж за Джеймса ДеКриста. Парень был сантехником, а потом купил небольшую ферму, где Рози хозяйничала. У пары было пятеро детей. Как раз младшую дочь Мэри Агнес и нашёл Мэннинг.
Та рассказала исследователю, что мать никогда не говорила ни о работе в столь юном возрасте, ни об обучении в школе. Но читать Рози умела. Да ещё и несколько языков знала. Всю жизнь она посвятила семье, поддерживала в доме безупречную чистоту, разводила цветы и баловала родных вкусной едой. Особенно ей удавалась выпечка.
Скончалась женщина в 1990 году в возрасте 85 лет. Благодаря снимкам Рози и других маленьких работников Национальный Комитет Детского Труда сперва добился ограничений по возрасту для работников до 12 лет. Впоследствии был принят закон, который запрещал детский труд вплоть до 14-летнего возраста.
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