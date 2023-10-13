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Осенние коты

Осенние коты

Автор:
13 октября 2023 15:11
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: время года   забавно   кот   котик   милота   осень   смешно   трогательно   чувство   
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Осень – истинно кошачье время. Пора раздумий, неспешных прогулок и подготовки к зимней спячке. Но пока до клубкования ещё есть время, пушистые наслаждаются хрустальным воздухом, шуршанием листвы и отголосками уходящего тепла.

Которое они аккумулируют и делятся с нами – суетливыми и вечно мёрзнущими  людьми.

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А ваш котик любит осень?

Источник:

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Метки: время года   забавно   кот   котик   милота   осень   смешно   трогательно   чувство   
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1  комментарий
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150
ruslan d 2 часа назад
Лучшие зверюги )))
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