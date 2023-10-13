Осенние коты

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Осень – истинно кошачье время. Пора раздумий, неспешных прогулок и подготовки к зимней спячке. Но пока до клубкования ещё есть время, пушистые наслаждаются хрустальным воздухом, шуршанием листвы и отголосками уходящего тепла.
Которое они аккумулируют и делятся с нами – суетливыми и вечно мёрзнущими людьми.
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А ваш котик любит осень?
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Метки: время года забавно кот котик милота осень смешно трогательно чувство
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