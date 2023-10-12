Минералы, образовавшиеся в результате бомбардировки Земли метеоритами

Муассанит является кремниево-углеродным минералом. Кристалы муассанита не имеют цвета. Природный муассанит можно обнаружить только в очень малых количествах в некоторых типах метеоритов и в месторождениях корунда и в кимберлитах. В природе монокристаллы не превышают в размере нескольких миллиметров. Кстати, в последнее время учёные разработали и смогли внедрить технологию выращивания муассанита в лабораторных условиях. Синтетические муассаниты, возможно в скором времени смогут заменить искусственные алмазы в ювелирном деле, поскольку они лучше поддаются обработке, но практически неотличимы от алмазов.