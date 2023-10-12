Минералы, образовавшиеся в результате бомбардировки Земли метеоритами

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В геологии есть целый список необычных минералов, которые на Земле смогли образоваться под воздействием ударов метеоритов. Кремниевые, углеродные, железные, никелевые... Некоторые из минералов, найденных в кратерах или самих метеоритах, похожи на стеклобой, тогда как другие даже в необработанном виде являются произведениями искусства.
1. Муассанит
Муассанит является кремниево-углеродным минералом. Кристалы муассанита не имеют цвета. Природный муассанит можно обнаружить только в очень малых количествах в некоторых типах метеоритов и в месторождениях корунда и в кимберлитах. В природе монокристаллы не превышают в размере нескольких миллиметров. Кстати, в последнее время учёные разработали и смогли внедрить технологию выращивания муассанита в лабораторных условиях. Синтетические муассаниты, возможно в скором времени смогут заменить искусственные алмазы в ювелирном деле, поскольку они лучше поддаются обработке, но практически неотличимы от алмазов.
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2. Молдавит
Молдавит принято называть так по немецкому названию реки Влтавы — Молдау. Именно там впервые был обнаружен молдавит. Второе название молдавита — "бутылочный камень". Минерал представляет собой стеклообразные кремнистые породы. Молдавит может быть светло-зелёного цвета, болотного, тёмно-зелёного и даже коричневого цвета. Данный минерал образовался в результате падения метеоритов. Кремний из-за высокой температуры и ударной волны спекался, превращаясь в стеклообразную породу.
3. Космохлор
Минерал, образованный в результате спекания натрия, хрома и силикатов. Был впервые обнаружен в железном метеорите Толука на территории Мексики в 1897 году. С тех пор космохлор иногда обнаруживают на местах падения крупных метеоритов. В настоящее время космохлор обнаружен в небольших количествах в кратерах на территории Мьянмы, Италии, Японии, Польши, России (в Мурманской области и в Иркутской области), США и ЮАР. Примечательно, что хлора в составе данного минерала практически нет.
4. Чаоит
Чаоит ещё называют белым углеродом из-за своего внешнего вида. Чаоит бывает разных оттенков. Но чаще всего он бывает пепельно-серым с небольшими вкраплениями. Чаоит представляет собой углеродный минерал с большими примесями хлора, а также кремния. Впервые чаоит был найден в кратере Нёрдлингенский Рис в Германии.
5. Треворит
Треворит (NiFe2O4) — минерал класса окислов и гидроокислов, был назван по имени Т. Тревора — горного инспектора в Трансваале. Исключительно редок. Треворит обнаружили в кратерах в Германии и ЮАР. Также треворит был найден в метеорите Ренаццо (Италия).
6. Георгианит
Георгианит ялвяется силикатным стеклом и по своему составу близок к молдавиту, но более редок. Георгианит был обнаружен лишь на юго-востоке США в штате Джорджия. Поле и траектория разброса георгианитов указывает на центр в Чесапикском ударном кратере, расположенном на территории штата Вирджиния, Кейп-Чарльз (Чесапикский залив), катастрофа в районе которого, как считается, произошла более 35 миллионов лет назад, в эпоху позднего эоцена палеогенового периода.
7. Бедиасит
Бедиасит также представляет собой редкую форму стекла метеоритного происхождения. Бедиасит встречается в штате Техас, США. Своё название минерал получил в честь техасского городка Бедиас, где и был обнаружен впервые. Масса крупнейшего обнаруженного бедиассита едва превышает 200 граммов. Примечательно, что бедиасит и георгианит сформировались в результате удара одного и того же метеорита около 35 млн лет назад.
8. Тетратенит
Тетратенит представляет собой сплав железа и никеля. Наряду с камацитом, тенитом и антитенитом он является одним из четырёх составляющих минералов железных метеоритов, присутствующих также в сидеролитах и хондритах. Тетратениты могут формироваться не только в результате метеоритной бомбардировки. На Земле встречаются естественные жилы с тетратенитом. Тетратенит был впервые обнаружен в образцах минералов метеорита Эстервиль, упавшего 10 мая 1879 года в штате Айова США. Тетратенит представляет собой никелево-железный сплав с обильными вкраплениями кобальта или никеля.
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