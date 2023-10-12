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Минералы, образовавшиеся в результате бомбардировки Земли метеоритами

Минералы, образовавшиеся в результате бомбардировки Земли метеоритами

Автор:
12 октября 2023 17:13
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: геология   интересное   метеоритные минералы   метеориты   минералы   подборка   
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В геологии есть целый список необычных минералов, которые на Земле смогли образоваться под воздействием ударов метеоритов. Кремниевые, углеродные, железные, никелевые... Некоторые из минералов, найденных в кратерах или самих метеоритах, похожи на стеклобой, тогда как другие даже в необработанном виде являются произведениями искусства.

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Метки: геология   интересное   метеоритные минералы   метеориты   минералы   подборка   
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1  комментарий
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АнтонПолднев Минуту назад
Кристалы муассанита не имеют цвета.(с)
Эээ... Я думал, что "не имеющий цвета" выглядит как на первом фото, а не как на втором...

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