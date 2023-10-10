Семейка учёных чудаков Баклэнд

Архиепископ Йоркский Эдвард Харкурт – приятель Баклэнда и по совместительству истовый коллекционер как-то пригласил Уильяма в гости. Чтобы продемонстрировать изюминку коллекции. Которой стало крохотное мумифицированное сердце. Харкурт полагал, что орган принадлежит царственной особе – Людовику XIV. Знай епископ друга чуть лучше, он, возможно, и не лишился бы ценного экспоната.

Баклэнд, спокойно пробовавший любые казавшиеся ему перспективными субстанции, начиная с земли и заканчивая подозрительными пятнами на полу дома, сообщил, что королевских сердец ему пробовать ещё не доводилось. И на глазах у онемевшего Эдварда бросил сердце в рот и проглотил его.