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Семейка учёных чудаков Баклэнд

Семейка учёных чудаков Баклэнд

Автор:
10 октября 2023 12:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Животное   Уильям Баклэнд   Фрэнсис Баклэнд   вклад   зоолог   история   поведение   семья   учёный   чудак   
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Чудаков и чудиков всех мастей и рангов в Лондоне во все времена было предостаточно. Но Уильям Баклэнд (1784 – 1856) – британский геолог и палеонтолог, давший название первому открытом динозавру – мегалозавру, даже на их фоне выделялся поведением с безуминкой.

Дом учёного буквально был нашпигован разными формами жизни, словно кекс изюмом. Одни были современными и живыми, другие древними и мёртвыми. А когда первые отбывали в мир иной, то почтенный член Лондонского королевского общества оставлял их разлагаться, чтобы наблюдать и изучать. Или поступал проще – банально съедал. Вяленый ёж или отбивная из крокодила – это обычные составляющие меню дома Баклэндов.

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Архиепископ Йоркский Эдвард Харкурт – приятель Баклэнда и по совместительству истовый коллекционер как-то пригласил Уильяма в гости. Чтобы продемонстрировать изюминку коллекции. Которой стало крохотное мумифицированное сердце. Харкурт полагал, что орган принадлежит царственной особе – Людовику XIV. Знай епископ друга чуть лучше, он, возможно, и не лишился бы ценного экспоната.

Баклэнд, спокойно пробовавший любые казавшиеся ему перспективными субстанции, начиная с земли и заканчивая подозрительными пятнами на полу дома, сообщил, что королевских сердец ему пробовать ещё не доводилось. И на глазах у онемевшего Эдварда бросил сердце в рот и проглотил его.

Ещё один забавный эпизод произошёл, когда палеонтолог посетил один храм в Италии, который славился чудом – постоянно проявляющимся на полу кровавым пятном, которое служители называли кровью мучеников. Баклэнд резво опустился на четвереньки, лизнул пятно и сообщил замершей публике, что это всего лишь моча летучих мышей.

Но эксцентричное поведение не умаляет заслуг Баклэнда, который был блестящим учёным, готовым ради науки на всё.

Эстафетную палочку отца перенял Баклэнд-младший. Фрэнсис с детства возился с разнообразными обитателями дома, в школе завёл уже собственный зоопарк, держа в комнате сороку, сову, обезьяну, енота и несколько змей. Вместо покупки сладостей, которые манили обычную детвору, Фрэнк отдавал карманные деньги одноклассникам за то, чтобы те разрешили ему пустить кровь.

Во время учёбы в университете Фрэнк Баклэнд обзавёлся уже солидным личным зоопарком, звездой которого стал медведь по кличке Тиглат Пилезер. Фрэнсис даже притащил питомца, одетого в студенческую форму, на молодёжную вечеринку и представил товарищам. Жить мишка переместился в лондонский зоопарк, после того как косолапого поймали  на попытке ограбить лавку сладостей.

Карманы Баклэнда постоянно были набиты лягушками, змеями или слизнями, которые регулярно расползались и до жути пугали окружающих.

Кажется, что при таком образе жизни и мировоззрении молодой доктор – выпускник Оксфорда обречён на одиночество. Но в 1850 году он женился на дочери извозчика Ханне Паппс. Избранница не только полностью разделяла взгляды супруга, но и привела в семью собственного питомца – кабана, которого вырастила с поросячьего возраста.

Фрэнк увлекался историей. И однажды переворошил порядка 3 тыс. гробов в окрестностях церкви Святого Мартина, стремясь найти останки хирурга Джона Хантера, которым очень восхищался. Кажется, что надежды на успех уже не осталось, но удача улыбнулась упрямому исследователю. Нужные останки были найдены и перезахоронены со всеми соответствующими почестями.

Несмотря на то, что Фрэнк спокойно употреблял в пищу ушедших из жизни четвероногих друзей, а из шкур делал чучела или коврики, он в течение всей жизни боролся за гуманные методики забоя скота и выступал против убийства животных с целью развлечься.

Зоолог вёл себя одинаково чутко и терпеливо и в отношении людей, и в отношении зверей и никогда не отказывал в помощи друзьям в дни болезни или нужды.

Мать, братья и сёстры Фрэнка тоже увлекались зоологией. И, несмотря на эксцентричное поведение, эта семья сделала очень многое для развития сразу нескольких направлений науки, включая палеонтологию, археологию и геологию.

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Метки: Животное   Уильям Баклэнд   Фрэнсис Баклэнд   вклад   зоолог   история   поведение   семья   учёный   чудак   
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