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От мировой славы и богатства до нищеты и безвестности: трагедия одного ювелира

От мировой славы и богатства до нищеты и безвестности: трагедия одного ювелира

Автор:
17 мая 2023 13:03
Сообщество : RealFishki
Метки: Карл Фаберже   Производство   изделие   империя   история   мастер   пасхальное яйцо   талант   эмиграция   ювелир   
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Ожидаемо и предсказуемо жизнь человека с таким талантом и признанием должна проходить в роскоши. Но иногда судьба вносит свои коррективы, и всё идёт не по плану.

Фамилия и ювелирная компания Фаберже сегодня – это эталон качества и показатель успешности. Ей основал в 1842 году Густав Фаберже, а самыми знаменитыми изделиями Faberge стали пасхальные яйца, которые ювелиры делали для дома Романовых.

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Компанию отца Карл Фаберже возглавил в довольно молодом возрасте. Ему было 24 года, но блестящее образование и накопленный опыт позволили возглавить семейное предприятие. Сначала его курировал Густав, но довольно скоро Карл стал руководить семейным бизнесом уже без подсказок.

Благодаря усердию и прозорливости молодого руководителя компания не только быстро заняла свою нишу, но и стала признанным лидером рынка. По эскизам Карла мастера создавали уникальные вещи. Помимо пасхальных яиц ассортимент включал часы, медальоны, портсигары, пряжки, приборы для письма и не только. Faberge создавал изделия не только для очень состоятельных господ, но и для представителей среднего класса.

Бизнес процветал, и Карл стал личным ювелиром императорской семьи. А потом  пришла и всемирная слава. Но всё изменилось, когда началась Первая мировая. Вместо изящных вещиц – предметов роскоши завод перешёл на военные заказы. Мастера делали различные приборы и устройства, даже гранаты, посуду для госпиталей и шприцы. Но квалификация растрачивалась впустую, а многих из них призвали на фронт.

Революционный 1917 год перевернул привычные представления о мире. Теперь вместо аристократии клиентами стал простой люд – солдаты и матросы, на которых пролился денежный дождь.

Карл понимал, что грядёт национализация. И он ничего не сможет сделать. Так и вышло, но вплоть до осени 1918 года он продолжал вести дела. Свой особняк передал в использование главе Эрмитажа. А главное сокровище фамилии – сейф, содержимое которого по самым скромным расчётам  оценивалось более чем в 7 млн рублей золотом, передал на хранение в посольство Швейцарии.

Где-то швейцарская благонадёжность дала сбой: в ту же ночь сотрудники почему-то перевезли чемоданы в посольство Норвегии, которое сразу же ограбили. Случайная утечка или спланированный налёт? Точных данных нет, только предположения. Но изделия из заветного сейфа и по сей день периодически всплывают на аукционах.

И это был конец – пожилой ювелир остался без средств. Правда, есть сведения, что некую часть сокровищ успели спрятать его сыновья, участвовавшие в семейном деле. Карлу предложили эмигрировать. Помощь оказало британское посольство. Фаберже с супругой понадобилось всего 10 минут, чтобы собрать вещи. От состояния, которое оценивалось в 45 млн, остался один саквояж с одеждой и несколькими изделиями.

Ювелиру было уже 72 года, он страдал онкологическим заболеванием. Ситуацию усугубили проблемы с сердцем. К тому же старик переживал из-за разлуки с сыновьями, оставшимися в России.

Жена сумела организовать ему поездку в Швейцарию, чтобы хоть немного стабилизировать состояние. На курорте Карл решил побаловать себя сигарой, что было строго запрещено. Сделал пару затяжек и осел на пол. Ювелира кремировали, а свой последний приют Фаберже обрёл на кладбище в Каннах.

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Метки: Карл Фаберже   Производство   изделие   империя   история   мастер   пасхальное яйцо   талант   эмиграция   ювелир   
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