От мировой славы и богатства до нищеты и безвестности: трагедия одного ювелира

Компанию отца Карл Фаберже возглавил в довольно молодом возрасте. Ему было 24 года, но блестящее образование и накопленный опыт позволили возглавить семейное предприятие. Сначала его курировал Густав, но довольно скоро Карл стал руководить семейным бизнесом уже без подсказок.

Благодаря усердию и прозорливости молодого руководителя компания не только быстро заняла свою нишу, но и стала признанным лидером рынка. По эскизам Карла мастера создавали уникальные вещи. Помимо пасхальных яиц ассортимент включал часы, медальоны, портсигары, пряжки, приборы для письма и не только. Faberge создавал изделия не только для очень состоятельных господ, но и для представителей среднего класса.