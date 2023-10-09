Одним из самых популярных и востребованных приложений стало Replika, создающее идеальных партнёрш – покладистых, любящих и настроенных на настоящие отношения. В 2022 году число пользователей этого приложения превысило 10 млн, а во время пандемии выросло на рекордные 35%.

Пользователи Replika сообщают, что любят своих ИИ-партнёрш, состоят с ними в отношениях и даже браке.