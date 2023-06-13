Как личная трагедия одного человека стала отправной точкой создания устройства, которым пользовался весь мир

Азбука Морзе – способ кодирования букв и символов с помощью последовательности точек и тире – известна каждому. Назван он в честь изобретателя Сэмюэла Морзе, который, собственно, и изобрёл телеграфный аппарат и азбуку к нему. А появлению этой системы предшествовала печальная история.
Вплоть до зрелых лет Сэмюэл был очень далёк от любых технических устройств и приспособлений. Что логично: он занимался живописью, был хорошим и востребованным портретистом.
Накопив на написании портретов состоятельных сограждан солидную сумму, Морзе женился на Лукреции Уокер. Пара жила счастливо, воспитывая троих детей. Но, увы, счастье оказалось коротким.
Зимой 1825 года живописец находился по рабочим делам в Вашингтоне. И полной неожиданностью для него стала курьерская доставка – письмо от отца. В котором сообщалось о сердечном приступе Лукреции. Обеспокоенный Сэмюэл незамедлительно выехал домой в Нью-Хейвен. Но не успел: к моменту его возвращения супругу уже похоронили.
После личной трагедии он серьёзно задумался: а ведь если бы депешу доставили не курьером, который скакал несколько дней, а при помощи технического устройства? Ведь на передачу понадобилось бы гораздо меньше времени. И он хотя бы успел сказать последнее «прости» любимой жене.
Живопись ушла на второй план. И Морзе плотно занялся изучением способов передачи информационных сообщений на дальние расстояния.
И спустя годы интенсивной работы мир получил электромагнитный пишущий телеграф Морзе и азбуку из точек и тире к этому аппарату, тоже названную в честь создателя.
Сейчас азбука Морзе широко не используется. Но представители некоторых областей, к примеру, моряки применяют её для обеспечения связи во время радиомолчания. Используют код и радиолюбители. Некоторые занимаются изучением из интереса. Но в любом случае влияние, которое оказало это изобретение на технологии и жизнь общества в целом, в своё время было очень значимым.
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Это никто не отрицает. И представляете, как мы опередили того же Морзе. В 1832 году ему только пришла идея. А Шиллинг в этом году провел публичную демонстрацию и показал действие своего аппарата на расстоянии.
В 1837 году император распорядился построить телеграфную линию между Санкт-Петербургом и Кронштадтом. Но строительство так и не началось. Нелепая смерть от нарыва на шее не позволила Павлу Шиллингу войти в историю как первооткрывателю телеграфа.
Альфред Вейл – стал партнером Морзе в разработке аппарата и, главное, азбуки. Именно Вейл придумал буквенные коды. Азбука долгое время и называлась азбукой Вейла/Морзе. Дело в том, что просто написать какие-то значки для каждой буквы – это одно. А другое дело, как подошел Вейл. Он подошел правильно. Он проанализировал систематизацию всех букв английского алфавита по их частоте. Как они часто появляются в различных текстах.
Но окончательно довел до ума «морзянку» немецкий инженер Фридрих Герке. Он упростил и упорядочил азбуку. Именно его коды стали стандартом для всего мира. Получается, телеграф изобрел Шиллинг, азбуку – Вейл и Герке, но при этом изобретение носит имя Морзе. Дело в том, что Морзе, в отличие от коллег, единственный, кто удосужился запатентовать свои изобретения. Поэтому телеграф и азбука названы его именем.
Как и Эдисон, этот ваш Морзе, также патентовал чужие изобретения. Присваивая себе все лавры.
Это полная чушь.
Азбуку можно напеть, насвистеть, даже наиграть на скрипке, но только не настучать.
Для этого существует код стука.
Таблица с таким кодом висит в отсеках подводных лодок.
Цифры набиваются числом ударов.
Приёму латинского алфавита обучаются легко.
Труднее принимать смешанный буквенно-цифровой текст.
Кроме того есть ещё знаки препинания вместо "зпт", "тчк".
Много лет проработал судовым радистом и до сих пор всё отлично помню.
Вот только твёрдый знак у нас никогда не использовался.