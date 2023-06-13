Как личная трагедия одного человека стала отправной точкой создания устройства, которым пользовался весь мир

После личной трагедии он серьёзно задумался: а ведь если бы депешу доставили не курьером, который скакал несколько дней, а при помощи технического устройства? Ведь на передачу понадобилось бы гораздо меньше времени. И он хотя бы успел сказать последнее «прости» любимой жене.

Живопись ушла на второй план. И Морзе плотно занялся изучением способов передачи информационных сообщений на дальние расстояния.