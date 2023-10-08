FISHKINET
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 октября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 октября «Пожалуйста, будьте живы»: Андрей Макаревич вышел на связь и обратился к бойцам «Пожалуйста, будьте живы»: Андрей Макаревич вышел на связь и... Норвегия отказалась платить 425 млн рублей за съеденный оленями мох на территории России Норвегия отказалась платить 425 млн рублей за съеденный оленями... Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от пользователей Сети Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных... Французские супруги подали в суд на антиквара, который перепродал их "бесполезную" маску за 4 млн долларов Французские супруги подали в суд на антиквара, который перепродал... Девушка на своём примере показала, как делать нельзя Девушка на своём примере показала, как делать нельзя Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные ситуации Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные... Глава UFC: российские бойцы могут выходить с национальным флагом Глава UFC: российские бойцы могут выходить с национальным флагом Главный собор Барселоны строится более 140 лет и до сих пор не закончен Главный собор Барселоны строится более 140 лет и до сих пор не... В Казани пассажиры автобуса ждали пока водитель купит рыбу на рынке В Казани пассажиры автобуса ждали пока водитель купит рыбу на рынке Эмигрант более 20 раз симулировал сердечный приступ, чтобы не платить по счетам в ресторане Эмигрант более 20 раз симулировал сердечный приступ, чтобы не... «Помощь в организации смерти с медицинским сопровождением»: в Канаде предложили эвтаназию как решение любых проблем «Помощь в организации смерти с медицинским сопровождением»: в... В госдуме решили запретить рекламировать апартаменты как жилье В госдуме решили запретить рекламировать апартаменты как жилье Лиственный морской дракон: самый чудной морской конёк Лиственный морской дракон: самый чудной морской конёк Прямо во время поездки из-под капота авто вылезла крыса, уселась на нём и поехала с ветерком Прямо во время поездки из-под капота авто вылезла крыса, уселась... В Башкирии медведь вынырнул рядом с лодкой рыбаков В Башкирии медведь вынырнул рядом с лодкой рыбаков 10 научно доказанных фактов, в реальность которых сложно поверить 10 научно доказанных фактов, в реальность которых сложно поверить
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
08 октября 2023 21:37
Метки: СССР   история   фото   
353
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
gavrosh 2 часа назад
Музыкантом я не стал))) хоть и брынчал, в молодости, на гитаре)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
155k
стас 3 часа назад
Комментарий к фото
так вот ты какой, конь педальный!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1025400



Другие посты автора
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшая форма для забега

Популярные теги
#фото#Израиль#сарказм#люди#Прикол#новости#в мире
#история#СССР#факты#палестина#забавно#США#полиция
#животные#интересно#природа#Юмор#кино#деньги#красота
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов История советских кассетных магнитофонов История советских кассетных магнитофонов

На что жалуетесь?

Вернуться