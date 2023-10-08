Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 октября

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