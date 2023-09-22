Опоздавший на рейс пассажир разгромил зал ожидания

В аэропорту испанского города Пальма опоздавший на рейс пассажир устроил настоящий погром. Мужчина в ярости сорвал с себя футболку и стал крушить все, что попадалось под руку. Сотрудники авиакомпании Ryanair были вынуждены спрятаться за стеклянной дверью.
Разъяренный пассажир, опоздавший на рейс в Гран-Канарию, выкрикивал оскорбления в адрес персонала и бросал в их сторону предметы. В какой-то момент он схватил компьютер и швырнул его о стену, а затем поступил так же со стулом, принтером и мусорным ведром. За несколько минут до этого он ударил представителя авиакомпании Ryanair.
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Затем мужчина зашел в женский туалет, где разбил зеркало и угрожал покончить с собой. По имеющимся данным, дебошир порезал себе грудь и живот, после чего шесть сотрудников службы безопасности схватили его и удерживали до прибытия Гражданской гвардии.
Нарушителя сначала отвезли в больницу, а затем - в полицейский участок.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И кормить будут по расписанию.
И гулять.
Потом подумает про себя "Воооо дураааак"
халк хотел бы улетать...
но немножко опоздать)