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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 738 постов • 41 подписчик подписаться
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Опоздавший на рейс пассажир разгромил зал ожидания

Опоздавший на рейс пассажир разгромил зал ожидания

Автор:
22 сентября 2023 09:42
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Испания   аэропорт   дебошир   опоздавший   пассажир   рейс   
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В аэропорту испанского города Пальма опоздавший на рейс пассажир устроил настоящий погром. Мужчина в ярости сорвал с себя футболку и стал крушить все, что попадалось под руку. Сотрудники авиакомпании Ryanair были вынуждены спрятаться за стеклянной дверью.

Разъяренный пассажир, опоздавший на рейс в Гран-Канарию, выкрикивал оскорбления в адрес персонала и бросал в их сторону предметы. В какой-то момент он схватил компьютер и швырнул его о стену, а затем поступил так же со стулом, принтером и мусорным ведром. За несколько минут до этого он ударил представителя авиакомпании Ryanair.


Затем мужчина зашел в женский туалет, где разбил зеркало и угрожал покончить с собой. По имеющимся данным, дебошир порезал себе грудь и живот, после чего шесть сотрудников службы безопасности схватили его и удерживали до прибытия Гражданской гвардии.

Нарушителя сначала отвезли в больницу, а затем - в полицейский участок.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Испания   аэропорт   дебошир   опоздавший   пассажир   рейс   
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9  комментариев
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60k
pynh Час назад
Уверен, следующий его рейс будет четко по расписанию.
И кормить будут по расписанию.
И гулять.
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1k
Angelpro 14 минут назад
Выставят счет, еще и прибираться приведут.
Потом подумает про себя "Воооо дураааак"
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8k
KarabasBarabas 22 минуты назад
Стоимость билета с Пальмы на Гранд-Канарию на Ryanair примерно 35-40 евро, сейчас он заплатит в мотни раз больше. Дебил, либо под наркотой.
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4k
Alex 58 минут назад
Кто обезьяну выпустил из зоопарка?
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35k
АнтонПолднев 59 минут назад
Орал, что он депутат и завтра все пойдут мести улицы, или ограничился непереводимой игрой слов с использованием местных идиоматических выражений?
Ссылка youtu.be
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21k
сеньор Леонсио Час назад
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