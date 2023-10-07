Прогулка по Москве 1985 года

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Сегодня к нас по плану 1985 год.
Давайте вместе посмотрим, каким тогда был город!
Интересного вам просмотра!
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Улица Арбат стала первой в Москве полностью пешеходной улицей - первая часть реконструкции завершилась в 1985 году.
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15.
Въезд в Москву со стороны Можайского шоссе. Въездной знак убрали в 1997 году при реконструкции МКАДа.
18.
Кинотеатр "Ханой" в дни культуры республики Вьетнам в СССР, посвященные 40-летию образования Вьетнама.
19.
Люсиновская улица и шестерни от эскалатора. Судя по всему, в это время был его ремонт на станции "Добрынинская".
25.
Открытие фестиваля молодежи и студентов в Лужниках. На фестиваль приехали 26 тысяч человек со всего мира
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