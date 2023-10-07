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Прогулка по Москве 1985 года

Прогулка по Москве 1985 года

Автор:
07 октября 2023 21:45
Метки: СССР   история   фото   
330
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Сегодня к нас по плану 1985 год.

Давайте вместе посмотрим, каким тогда был город!

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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1  комментарий
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Андрей А 47 минут назад
К власти пришел ставропольский комбайнер и в стране началась "Перестройка"
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