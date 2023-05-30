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История самого странного акта вандализма в палеонтологии

История самого странного акта вандализма в палеонтологии

Автор:
30 мая 2023 17:26
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   США   Странная история   вандализм   динозавры   история   музей   палеонтология   
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Исследователи из Бристольского университета выяснили новые факты, касающиеся самого мрачного и странного события в палеонтологии. В 1870 году вандалы кувалдами уничтожили редчайшие скелеты и модели, предназначенные для показа в первом музее динозавров в Нью-Йорке. Кто за этим стоял?


Более ста лет историки полагали, что «величайшем акте вандализма в истории изучения динозавров» виноват Уильям «Босс» Твид, самая влиятельная политическая фигура Нью-Йорка того времени.


Однако последние исследования говорят о том, что в деле появился новый подозреваемый.


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Недавняя статья Виктории Коулз с факультета истории искусств Бристоля и профессора Майкла Бентона из Бристольской школы наук о Земле проливает новый свет на инцидент и, в отличие от более ранних исследований, определяет, кто на самом деле стоял за приказом уничтожить экспонаты и что двигало этим человеком.


Учёные считают, что главный виновник — некий Генри Хилтон, который был в то время казначеем и вице-президентом Центрального парка.


В 1870 году палеонтология находилась ещё в зачаточном состоянии, и новые открытия, сделанные учеными в разных частях мира, подогревали любопытство к огромным вымершим животным. В Музее Палеозоя должны были быть представлены работы Бенджамина Уотерхауса Хокинса, английского художника-естествоиспытателя — он вызвал интерес к динозаврам в Соединённых Штатах, выставив первый в мире установленный скелет динозавра в Филадельфии в 1868 году.


Для создания полноразмерных моделей сложных диорам в рамках подготовки к показу в Нью-Йоркском музее Хокинс использовал окаменелости. Однако в 1870 году музей был закрыт правлением Центрального парка, контролируемым Твидом. Через несколько месяцев вандалы уничтожили все модели, слепки и студию Хокинса.


«Всё это связано с борьбой за контроль над Нью-Йорком в годы после Гражданской войны в США (1861–1865), — говорит Виктория Коулз. — Вовсю шла борьба за власть — битва за контроль над городскими финансами и выгодные контракты на строительство и развитие».


По мере роста города расширялся и оформлялся и Центральный парк. Здесь должны были быть не только зелёные насаждения, но и другие достопримечательности, в том числе Музей палеозоя.


Профессор Бентон объясняет: «В предыдущих отчетах об этом акте вандализма всегда сообщалось, что это было сделано по личному указанию самого «Босса» Твида по разным мотивам, от возмущения тем, что демонстрация будет богохульством, до мести за предполагаемую критику в его адрес в Сообщение New York Times об отмене проекта».


«Читая эти отчеты, я поняла, что что-то не вяжется, — продолжает Коулз. — В то время, когда Твид боролся за свою политическую карьеру, его уже обвиняли в коррупции и финансовых махинациях, так почему же он был так вовлечен в музейный проект? Итак, мы вернулись к первоисточникам и обнаружили, что это был не Твид, и мотивом не было богохульство или оскорбление тщеславия».


Американский музей естественной истории (AMNH) и зоопарк Центрального парка были двумя дополнительными проектами в Центральном парке, которые строились одновременно, что усложняло ситуацию. Но, как объяснил профессор Бентон, «используя подробные ежегодные отчеты и протоколы Центрального парка, а также сообщения в New York Times, мы можем показать, что настоящим злодеем был один странный персонаж по имени Генри Хилтон».


«Поскольку все первоисточники теперь доступны в Интернете, мы могли изучить их в деталях, — добавляет Коулз. — И мы можем показать, что приказ об уничтожении был отдан на совещании настоящим виновником произошедшего, Генри Хилтоном, казначеем и вице-президентом Центрального парка, — и приказ был исполнен на следующий день после этой встречи».



«Это может показаться незначительным, но знание того, что на самом деле произошло, чрезвычайно важно для нашего понимания истории палеонтологии, — утверждает Бентон. — Мы показываем, что это не было богохульством или актом мелкой мести со стороны Уильяма Твида, а было поступком очень странного человека, который принимал не менее странные решения о том, как следует обращаться с артефактами — окрашивал статуи или скелеты китов в белый цвет и уничтожал музейные модели. Его можно рассматривать как злодея в произведении, но как персонаж Хилтон остается для нас непостижимой загадкой».


Генри Хилтон известен и другими эксцентричными решениями. Есть данные о том, что когда он заметил в парке бронзовую статую, он приказал покрасить ее в белый цвет, и когда Американскому музею естественной истории подарили скелет кита, он тоже приказал покрасить его в белый цвет. Тот ещё, видимо, был специалист.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   США   Странная история   вандализм   динозавры   история   музей   палеонтология   
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4  комментария
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14k
a_komolow 57 минут назад
Все динозавры выглядели одинаково
Это палеонтологи их по-разному складывали!
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11k
Трив 13 минут назад
Ну, может, всё-таки ископаемые останки, а не скелеты. Что-то не знаю никого, кто бы видел настоящий скелет динозавра.
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18k
Bill 52 минуты назад
«Поскольку все первоисточники теперь доступны в Интернете, мы могли изучить их в деталях».
Лучше бы раскрыли убийство Джона Кеннеда. Всё же ведь есть в Интернете.
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267
grigorenko vladislav Bill Минуту назад
Раскрыли уже. И кино сняли, но не про раскрыли, а про убили. Интрига должна быть. Плюс тырнет, где всё есть, а чего нет - нарисуем.
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