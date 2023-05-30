История самого странного акта вандализма в палеонтологии

Для создания полноразмерных моделей сложных диорам в рамках подготовки к показу в Нью-Йоркском музее Хокинс использовал окаменелости. Однако в 1870 году музей был закрыт правлением Центрального парка, контролируемым Твидом. Через несколько месяцев вандалы уничтожили все модели, слепки и студию Хокинса.

«Всё это связано с борьбой за контроль над Нью-Йорком в годы после Гражданской войны в США (1861–1865), — говорит Виктория Коулз. — Вовсю шла борьба за власть — битва за контроль над городскими финансами и выгодные контракты на строительство и развитие».

По мере роста города расширялся и оформлялся и Центральный парк. Здесь должны были быть не только зелёные насаждения, но и другие достопримечательности, в том числе Музей палеозоя.

Профессор Бентон объясняет: «В предыдущих отчетах об этом акте вандализма всегда сообщалось, что это было сделано по личному указанию самого «Босса» Твида по разным мотивам, от возмущения тем, что демонстрация будет богохульством, до мести за предполагаемую критику в его адрес в Сообщение New York Times об отмене проекта».