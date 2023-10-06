FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11860 постов • 839 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Автомир
Один из трех сохранившихся в мире Икарусов-180 восстановили в Музее транспорта Москвы⁠⁠

Один из трех сохранившихся в мире Икарусов-180 восстановили в Музее транспорта Москвы⁠⁠

Автор:
06 октября 2023 17:26
Сообщество : Автомир
Метки: Икарус   автобусы   г. Москва   реставрация   ретро   ретро авто   транспорт   
321
4

Найти оригинальные детали "Икаруса-180" - задача не самая простая даже в 90-е годы. Еще в 1995 году мастера при восстановлении использовали агрегаты, детали интерьера и экстерьера от более современной двухсотой серии.

Затем автобус стал частью коллекции музея и участвовал в парадах. Спустя более 20 лет работы потребовался ремонт. Реставраторы заменили силовые элементы, обшивку бортов и восстановили исторический облик колесных арок.

"Икарус" выпускали на венгерском заводе с 1966 по 1973 год. В Москве модель появилась в 1968 году и сразу поразила своей вместительностью - до 200 пассажиров. Достоинствами автобуса также стали экономичный дизельный двигатель и рессорно-пневматическая подвеска.


Вскоре после начала эксплуатации автобусы стали списывать и утилизировать из-за недостатков: модель не была предназначена для перегрузов, дорог низкого качества, а также холодного и влажного климата. Подвеска и кузов задней части прицепа быстро разрушались. Тем не менее именно "Икарус-180" в свое время позволил решить проблему с нехваткой мест в городском транспорте в советских городах.


Увидеть первую в СССР массовую "гармошку" можно на экскурсиях в фонды музея, а в 2024 году ее выставят в постоянной экспозиции в здании бывшего гаража для грузовых машин по адресу: Москва, Новорязанская улица, дом 27.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Икарус   автобусы   г. Москва   реставрация   ретро   ретро авто   транспорт   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Макарыч 5 часов назад
Мой самый любимый в детстве автобус.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
mikhanych 50 минут назад
в 24 году его не выставят в музее, потому что до конца 24 года продлится строительство, открытие музея 2025 год
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
HUBLOT Час назад
Формулировка "модель не была предназначена для перегрузов, дорог низкого качества, а также холодного и влажного климата", на самом деле означает, что модель не была приспособлена для использования в СССР. Но как-то использовали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Прораб 3 часа назад
Хоть убейте, не помню таких в Москве. Я сам 67 года. Лиазы бутылочные помню, потом жёлтые Икарусы. А вот такого чуда не помню. Может параллельная реальность?

Вот мой Икарус

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kostick 4 часа назад
самый кайф было стоять в той "гармошке", на кругу.
зы реально, только в таких не было столпотворения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
661
Шурман 4 часа назад
Помню этот автобус . А их что совсем уже не осталось ? , думаю на каких то свалках или предприятиях еще остались .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
fomin30
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1332



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Непростые 90-е: пост с атмосферными фотографиями того времени
Непростые 90-е: пост с атмосферными фотографиями того времени
Лесная ведьма из Беловежской пущи
Лесная ведьма из Беловежской пущи
Набирающие популярность в сообществах
На ВДНХ открылся обновленный павильон Республики Узбекистан
На ВДНХ открылся обновленный павильон Республики Узбекистан
Как бы выглядели знаменитости, будь они другого пола
Как бы выглядели знаменитости, будь они другого пола
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Угадаешь?

Лучшие демотиваторы
Введите пароль

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#животные#интересное#ДТП#позитив#кино#США#дети#новости
#в мире#автомир#интересно#Прикол#авто аварии#факты#Китай#Разное#шоу бизнес#пешехода сбили
#машина#люди#Юмор#аварии#Автовсячина#истории#конфликт#фильм#искусство#улыбнуло
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Супергармошка: многосекционный автобус Ikarus 293 Супергармошка: многосекционный автобус Ikarus 293 Восстановление полноприводного автобуса ПАЗ 3201-С Восстановление полноприводного автобуса ПАЗ 3201-С Общественный транспорт, в котором хочется ехать и ехать Общественный транспорт, в котором хочется ехать и ехать В Великобритании планируют запустить люксовые двухэтажные автобусы с капсулами для сна В Великобритании планируют запустить люксовые двухэтажные автобусы с капсулами для сна ЛАЗ-695Е, или "Елена" уральская ЛАЗ-695Е, или "Елена" уральская

На что жалуетесь?

Вернуться