Один из трех сохранившихся в мире Икарусов-180 восстановили в Музее транспорта Москвы⁠⁠

Найти оригинальные детали "Икаруса-180" - задача не самая простая даже в 90-е годы. Еще в 1995 году мастера при восстановлении использовали агрегаты, детали интерьера и экстерьера от более современной двухсотой серии.
Затем автобус стал частью коллекции музея и участвовал в парадах. Спустя более 20 лет работы потребовался ремонт. Реставраторы заменили силовые элементы, обшивку бортов и восстановили исторический облик колесных арок.
"Икарус" выпускали на венгерском заводе с 1966 по 1973 год. В Москве модель появилась в 1968 году и сразу поразила своей вместительностью - до 200 пассажиров. Достоинствами автобуса также стали экономичный дизельный двигатель и рессорно-пневматическая подвеска.
Вскоре после начала эксплуатации автобусы стали списывать и утилизировать из-за недостатков: модель не была предназначена для перегрузов, дорог низкого качества, а также холодного и влажного климата. Подвеска и кузов задней части прицепа быстро разрушались. Тем не менее именно "Икарус-180" в свое время позволил решить проблему с нехваткой мест в городском транспорте в советских городах.
Увидеть первую в СССР массовую "гармошку" можно на экскурсиях в фонды музея, а в 2024 году ее выставят в постоянной экспозиции в здании бывшего гаража для грузовых машин по адресу: Москва, Новорязанская улица, дом 27.
Источник:
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Вот мой Икарус
зы реально, только в таких не было столпотворения.