Один из трех сохранившихся в мире Икарусов-180 восстановили в Музее транспорта Москвы⁠⁠

"Икарус" выпускали на венгерском заводе с 1966 по 1973 год. В Москве модель появилась в 1968 году и сразу поразила своей вместительностью - до 200 пассажиров. Достоинствами автобуса также стали экономичный дизельный двигатель и рессорно-пневматическая подвеска.

Вскоре после начала эксплуатации автобусы стали списывать и утилизировать из-за недостатков: модель не была предназначена для перегрузов, дорог низкого качества, а также холодного и влажного климата. Подвеска и кузов задней части прицепа быстро разрушались. Тем не менее именно "Икарус-180" в свое время позволил решить проблему с нехваткой мест в городском транспорте в советских городах.

Увидеть первую в СССР массовую "гармошку" можно на экскурсиях в фонды музея, а в 2024 году ее выставят в постоянной экспозиции в здании бывшего гаража для грузовых машин по адресу: Москва, Новорязанская улица, дом 27.