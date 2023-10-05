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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
05 октября 2023 21:31
Метки: СССР   история   фото   
347
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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3  комментария
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32k
Teodor 2 часа назад
А ведь было же все не так
Летал Гагарин, играл Спартак
Шли составы на Целину
Какую, сука, просрали страну... (с)
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13k
gavrosh 2 часа назад
Афигеть у Вити почерк! У нас конечно было правописание, но каллиграфии вроде не было)
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
"ДвуХклинка".
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