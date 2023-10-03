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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
03 октября 2023 21:32
Метки: СССР   история   фото   
222
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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4  комментария
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Борис Карабанов Час назад
Аэрофотоснимки и топокарты выдавались под расписку. Для дешифровки аэрофотоснимков были такие стереолупы на подставке. А теперь копку нажал и зырь, хоть Зырянку, хоть Занзибар или Конотоп.
Да, раньше всё лучше было.
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87
Анатолий 48 минут назад
Я бы туда вернулся........
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Юганск

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