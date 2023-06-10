Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Бэтмен", о которых многие не знают

Правда, сам Робин Уильямс, узнав, что его имя использовали без его ведома для таких меркантильных целей, обиделся на студию, и когда ему предложили сыграть загадочника в третьем фильме, тот отказался.

4. Изначально, роль Вики Вейл должна была сыграть актриса Шон Янг, но прямо перед началом съемок она упала с лошади и сломала ключицу. Полэтому на роль журналистки пришлось искать другую актрису. Эту роль могла сыграть Мишель Пфайфер, то Майкл Китон этого не хотел, так как они на тот момент встречались. Тогда на роль Вики взяли Ким Бейсингер.