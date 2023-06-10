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Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Бэтмен", о которых многие не знают

Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Бэтмен", о которых многие не знают

Автор:
10 июня 2023 09:57
Метки: Бэтмен   актеры   кино   роль   съемки   тим бертон   факты   фильм   фото   
3223
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В 1989 году вышел фильм "Бэтмен" от Тима Бертона, который имел невероятный успех. Режиссер сумел воплотить в жизнь всю мрачность Готема, что позволило вывести кинокомиксы на новый уровень.



1. Изначально, главным кандидатом на роль Бэтмена был Мэл Гибсон, но он отказался от съемок в пользу фильма "Смертельное оружие 2". Также, на роль Темного рыцаря пробовались Алек Болдуин, Пирс Броснан и даже Билл Мюррей, но в итоге выбор режиссера пал на Майкла Китона.

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Многие были недовольны выбором режиссера, так как Китон по большей части был комедийным актером, и мало кто видел его в роли мрачного Бэтмена. Тем не менее, актер смог доказать, что он способен воплотить на экране роль Темного рыцаря. Более того, он усиленно тренировался на протяжении нескольких месяцев, чтобы самостоятельно исполнять трюки и боевые сцены. Лишь в некоторых особенно опасных моментах его подменял дублер.

2. Также, роль Бэтмена хотел исполнить Адам Уэст, который уже играл данного персонажа в сериале 60-х годов, но ему отказали в силу возраста (на тот момент ему было уже 60 лет). Уэста данный отказ даже задел, ведь именно он считал себя тем самым неповторимым Бэтменом.

3. На роль Джокера пробовалось много актеров, в числе которых были Уиллем Дефо, Тим Карри и др. Но режиссер хотел видеть в этой роли именно Джека Николсона, хотя тот не очень торопился с ответом.

Тогда студия пошла на хитрость и пустила слух, что роль Джокера досталась Робину Уильямсу, что подстегнуло Николсона дать свой положительный ответ.

Правда, сам Робин Уильямс, узнав, что его имя использовали без его ведома для таких меркантильных целей, обиделся на студию, и когда ему предложили сыграть загадочника в третьем фильме, тот отказался.


4. Изначально, роль Вики Вейл должна была сыграть актриса Шон Янг, но прямо перед началом съемок она упала с лошади и сломала ключицу. Полэтому на роль журналистки пришлось искать другую актрису. Эту роль могла сыграть Мишель Пфайфер, то Майкл Китон этого не хотел, так как они на тот момент встречались. Тогда на роль Вики взяли Ким Бейсингер.

Зато Мишель Пфайфер появилась в следующей части Бэтмена, сыграв женщину-кошку. На тот момент пара уже рассталась, поэтому Китон уже не высказывался против данной кандидатуры.


5. Автомобиль Бэтмена (Бэтмобиль) был сделан на базе автомобиля Chevrolet Impala.


6. В отличие от других актеров Джек Николсон работал не за фиксированный гонорар, а за процент с прибыли от каждого показа. Таким образом Николсон заработал более 60 миллионов долларов. Более того, он продолжает получать отчисления за этот фильм и по сей день. За это он даже в свое время попал в книгу рекордов Гиннеса.

7. Изначально в фильм планировалось ввести Робина (напарника Бэтмена). Более того, на эту роль уже даже утвердили актера Рики Эдисона Рида. Но в итоге от данного персонажа отказались.


8. По фильму Джокера зовут Джек Напьер. Данная фамилия была взята "не с потолка". Эту фамилию главный злодей получил в честь актера Алана Напье, который сыграл Альфреда в сериале 60-х. Актер скончался за пару месяцев до начала съемок, поэтому создатели решили почтить его память таким образом.

9. Тиму Бертону настолько понравилась игра Рея Лиотты в фильме "Дикая штучка", что он захотел его видеть в своем фильме. Поэтому, он предложил Рею взять одну из трех ролей на выбор - Харви Дента, Бэтмена или Джокера. Но Лиотта посчитал, что Бертон не сможет снять серьезную и интересную картину, поэтому отказался от данного предложения.

Правда, спустя много лет Лиотта признался, что жалеет о том, что отказался от предложения Тима Бертона. Довольно частое явление в киноиндустрии.

10. Фильм "Бэтмен" был снят в рекордные сроки, а именно за 12 недель. Причем, стоит учесть, что фильм снимался на рождественских каникулах, что добавляло отдельных трудностей.

11. Костюм Бэтмена был настолько тяжелым и неудобным (он весил 30 кг), что Китон не мог в нем нормально передвигаться. А для того, чтобы повернуть голову, ему приходилось двигать всем телеом. Более того, из-за плотно прилегающей маски он практически ничего не слышал. Также, масла в огонь подливал и тот факт, что Китон с детства страдал клаустрофобией,, из-за чего ему было жутко неуютно в тесном костюме.

12. Билли Ди Уильямс согласился сыграть окружного прокурора Харви Дента только из-за того, чтобы появиться в последующих частях в образе двуликого. Но в итоге роль двуликого в третьей части сыграл Томми Ли Джонс.

13. Фраза "Я - Бэтмен" стала культовой и даже неким мемом, но мало кто знает, что в сценарии ее не было. Это была импровизация Майкла Китона, который решил произнести эту фразу еще в самом начале фильма. В оригинальном же сценарии Бэтмен должен был сказать "Я - ночь".

Также, именно Майкл Китон предложил сделать так, чтобы Брюс Уэйн спал вверх ногами. По его задумке это должно было сделать персонажа более мрачным и таинственным.

14. В фильме решили придать больше драматизма, сделав Джокера (Джека Напьера) убийцей родителей Брюса Уейна. Хотя в оригинале Джокер не имел отношения к смерти родителей юного Уэйна.

15. Сэм Хэмм придумал главу Лиги Теней Анри Дюкарда специально для фильма, но от этого персонажа отказались. В итоге он перекочевал в комиксы, а затем появился в фильме "Бэтмен: Начало" в исполнении Лиама Нисона.


16. После выхода фильма Тим Бертон остался недоволен картиной, посчитав ее слишком скучной. Да, он говорил, что ему нравилось работать над фильмом и даже нравятся многие отдельные сцены, но в целом фильм ему не особо понравился.

Правда, с каждым годом его мнение менялось и на сегодняшний момент он считает данный фильм вполне удачной работой.


17. Сильвестр Сталлоне высказался против фильма "Бэтмен", говоря о том, что данная картина стала "убийцей боевиков". Он рассуждал о том, что теперь актерам не нужно часами напрягаться в спортзале, а можно просто нацепить костюм и повиснуть на тросе, чтобы привлечь аудиторию.

Со временем Сталлоне все же сменил гнев на милость и даже сам стал появляться в кинокомиксах. Так, например, он ненадолго появился в фильме "Стражи галактики 2" и сыграл главную роль в фильме "Самаритянин" (к слову, сыграл он как раз супергероя).

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Метки: Бэтмен   актеры   кино   роль   съемки   тим бертон   факты   фильм   фото   
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9  комментариев
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462
Purple_Bear 8 часов назад
Хит Леджер, наверное, неплохой актёр. Поэтому его Джокер вышел годным. Но Джек Николсон с какой-то врождённой харизмой и безуменкой - поэтому эго Джокер для меня является эталоном.
Ну и вообще, сама идея супергероев в костюмах ориентирована на подростков. Поэтому то, что смотришь в детстве кажется "настоящим", а в возрасте после 16-20 лет все эти супергерои уже не вызывают интерес.
ЗЫ А Джокер из фильма Джокер эталлоная ерунда, хз как это понравилось массам.
Имхо, разумеется.
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33k
АнтонПолднев Полчаса назад
Сильвестр Сталлоне высказался против фильма "Бэтмен", говоря о том, что данная картина стала "убийцей боевиков". Он рассуждал о том, что теперь актерам не нужно часами напрягаться в спортзале, а можно просто нацепить костюм и повиснуть на тросе, чтобы привлечь аудиторию(с)
Эх, старина Слай... Знал бы ты, что нас ждёт...
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13k
MilfFucker 3 часа назад
Сколько было шумихи вокруг этого фильма, во всех журналах молодежных и не очень о нем писали, а фильм фигня. Посмотрел его подростком и больше пересматривать не тянет.
А вот трилогия с Кристианом Бейлом пересмотрена не раз и будет ещё пересмотрена.
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7k
Компьютер DELL с монитором 6 часов назад
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20k
Виталий Касандров 7 часов назад
Одна их худших работ Бертона .
Сейчас вообще смотрится как шлак.
Но даже в 89 на меня как подростка не произвела впечатления.
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1k
StoneWolf 8 часов назад
Как по мне, так первая часть самая каноничная. Современные части тоже классные и покойный Хит Леджер хорош в роли Джокера и сыграл отменно этого персонажа, но лично для меня на первом месте "Джокер" Джека Николсона
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