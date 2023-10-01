186
27
Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра!
×
×
22.
Братск, Иркутская область, 1959 год. На фото работа машины-дымокура для отпугивания гнуса и комаров на улицах города.
Источник:
Еще крутые истории!
- 13 историй от людей, которые просто хотели сдать на права, но что-то пошло не так
- Британец эпично отомстил властям, которые запретили ему перестроить здание
- "Муж старше на 20 лет": супруги рассказали о том, как им живётся с большой разницей в возрасте
- Удивительное спасение Бет: девочки, побывавшей в аду
- Настоящие герои не носят плащи: история уборщика и повара дома престарелых
Новости партнёров
реклама