Почему пассажирские вагоны до сих пор отапливаются углем

В вагоне надо поддерживать рабочую температуру - от 20 до 24 градусов. А система отопления должна быть простой и экономичной.

Она бывает:

Водяной - котел, трубы и батареи. Жидкость подогревается углем, дровами или специальными брикетами для топки.

Комбинированной - от водной отличается только тем, что подогрев бывает и при помощи тэнов, которые вмонтированы в основание котла.

Электрической - под сидениями и вдоль стен вагона расположены электропечи. А в воздуховодах установлены электрокалориферы

Смешанной - когда вагоны отапливаются с помощью электрической и комбинированной систем.

А теперь подробнее про каждую из этих систем.

Водяная система отопления

Есть котельная, там установлен бак на 350 литров. Тепло передаётся в отопительные контуры - они бывают большими и малыми. Малый контур отапливает коридоры, а большой - купейную. Вот так выглядит стандартный котел: