Почему пассажирские вагоны до сих пор отапливаются углем

В России принято путешествовать на электричках - иногда это единственный способ добраться до нужного места. Уже не первый год по просторам нашей необъятной Родины мчатся вполне современные поезда и система РЖД постоянно обновляется. Но есть моменты, которые иногда просто ставят в тупик - к ним относится как раз отопление вагонов. Но и этому есть объяснение.
В вагоне надо поддерживать рабочую температуру - от 20 до 24 градусов. А система отопления должна быть простой и экономичной.
Она бывает:
Водяной - котел, трубы и батареи. Жидкость подогревается углем, дровами или специальными брикетами для топки.
Комбинированной - от водной отличается только тем, что подогрев бывает и при помощи тэнов, которые вмонтированы в основание котла.
Электрической - под сидениями и вдоль стен вагона расположены электропечи. А в воздуховодах установлены электрокалориферы
Смешанной - когда вагоны отапливаются с помощью электрической и комбинированной систем.
А теперь подробнее про каждую из этих систем.
Водяная система отопления
Есть котельная, там установлен бак на 350 литров. Тепло передаётся в отопительные контуры - они бывают большими и малыми. Малый контур отапливает коридоры, а большой - купейную. Вот так выглядит стандартный котел:
Комбинированная система отопления
Котел нагревается тэнами - обычно их 24. Все элементы надежно изолированы, а система безопасности заземлена. Питание идет от централизованной электромагистрали мощность 3000 вольт. Иногда питание поступает от специального вагона-электростанции, но чаще - от контактной сети. Система управляется как автоматически, так и в ручном режиме. Пульт управления находится в служебном отделении проводника. И фото котла в разрезе:
Электрическая система управления
Отопительные элементы - это электропечи и электрокалориферы. Они расположены по всему периметру вагонов. Обогрев с помощью электропечей называется конвекционным. А при помощи калорифера - воздушным.
Все нагревательные элементы электропечи прикрыты воздушным кожухом и заземлены.Их мощность - до 26 кВт, в каждом вагоне их от 30 до 52 единиц. Электрокалориферы состоят из двух секций общей мощностью 22 кВт. И общая потребляемая мощность электрической системы отопления - 48 кВт. Эта система отопления питается от высоковольтной магистрали 3000 В. Вот батарея отопления в вагоне пассажирского поезда.
Что касается смешанной системы отопления - это микс из электрической и комбинированной. Применяется в купе и СВ-вагонах.
Так почему же вагоны топят углём?
Дело в том, что не все участки железных дорог электрифицированы. А включать в состав поезда вагон-электростанцию иногда невозможно по экономическим соображениям. Поэтому котельная решает все эти вопросы с помощью сжигания старого доброго угля. Это самый энергоэффективный вид топлива с прекрасным КПД. Да и стоит он недорого.
Поэтому вагоны и отапливаются так же, как и сотню лет назад. Это проверенная временем система, которая ещё долгие годы будет нагревать наши поезда.
Ну а там, где это возможно - конечно же используют электрическую или комбинированную систему отопления.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Теперь бы кондиционеры в плацкарт. А то летом сдохнуть можно.
Зимой рано утром в мороз -25 после получасового ожидания на платформе было очень неплохо сесть на сидушку под которой стоял такой обогреватель... ноги оттаивали очень быстро., потом и до того что повыше дело доходило
А весной, помнится, иногда материли машиниста через переговорное устройство, которое висело в каждом вагоне, чтобы он выключил печки в вагонах. Машинист в долгу не оставался и тоже матерком отвечал пассажирам через громкоговоритель. Короче, весело было.
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КПД не превышает 50%. Это отнюдь не эффективно. Просто она уже есть и смонтирована