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Почему пассажирские вагоны до сих пор отапливаются углем

Почему пассажирские вагоны до сих пор отапливаются углем

Автор:
16 ноября 2022 01:29
Сообщество : RealFishki
Метки: вагоны   котел   купе   нагрев   поезда   ржд   система отопления   
1052
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В России принято путешествовать на электричках - иногда это единственный способ добраться до нужного места. Уже не первый год по просторам нашей необъятной Родины мчатся вполне современные поезда и система РЖД постоянно обновляется. Но есть моменты, которые иногда просто ставят в тупик - к ним относится как раз отопление вагонов. Но и этому есть объяснение.

В вагоне надо поддерживать рабочую температуру - от 20 до 24 градусов. А система отопления должна быть простой и экономичной.

Она бывает:

Водяной - котел, трубы и батареи. Жидкость подогревается углем, дровами или специальными брикетами для топки.

Комбинированной - от водной отличается только тем, что подогрев бывает и при помощи тэнов, которые вмонтированы в основание котла.

Электрической - под сидениями и вдоль стен вагона расположены электропечи. А в воздуховодах установлены электрокалориферы

Смешанной - когда вагоны отапливаются с помощью электрической и комбинированной систем.

А теперь подробнее про каждую из этих систем.

Водяная система отопления

Есть котельная, там установлен бак на 350 литров. Тепло передаётся в отопительные контуры - они бывают большими и малыми. Малый контур отапливает коридоры, а большой - купейную. Вот так выглядит стандартный котел:

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Комбинированная система отопления

Котел нагревается тэнами - обычно их 24. Все элементы надежно изолированы, а система безопасности заземлена. Питание идет от централизованной электромагистрали мощность 3000 вольт. Иногда питание поступает от специального вагона-электростанции, но чаще - от контактной сети. Система управляется как автоматически, так и в ручном режиме. Пульт управления находится в служебном отделении проводника. И фото котла в разрезе:

Электрическая система управления

Отопительные элементы - это электропечи и электрокалориферы. Они расположены по всему периметру вагонов. Обогрев с помощью электропечей называется конвекционным. А при помощи калорифера - воздушным.

Все нагревательные элементы электропечи прикрыты воздушным кожухом и заземлены.Их мощность - до 26 кВт, в каждом вагоне их от 30 до 52 единиц. Электрокалориферы состоят из двух секций общей мощностью 22 кВт. И общая потребляемая мощность электрической системы отопления - 48 кВт. Эта система отопления питается от высоковольтной магистрали 3000 В. Вот батарея отопления в вагоне пассажирского поезда.

Что касается смешанной системы отопления - это микс из электрической и комбинированной. Применяется в купе и СВ-вагонах.

Так почему же вагоны топят углём?

Дело в том, что не все участки железных дорог электрифицированы. А включать в состав поезда вагон-электростанцию иногда невозможно по экономическим соображениям. Поэтому котельная решает все эти вопросы с помощью сжигания старого доброго угля. Это самый энергоэффективный вид топлива с прекрасным КПД. Да и стоит он недорого.

Поэтому вагоны и отапливаются так же, как и сотню лет назад. Это проверенная временем система, которая ещё долгие годы будет нагревать наши поезда.

Ну а там, где это возможно - конечно же используют электрическую или комбинированную систему отопления.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: вагоны   котел   купе   нагрев   поезда   ржд   система отопления   
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8  комментариев
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62k
doker 52 минуты назад
Ну, с отоплением разобрались...

Теперь бы кондиционеры в плацкарт.
А то летом сдохнуть можно.
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26k
Юрьевич Полчаса назад
Ну электрички то точно электрообогревателями отапливали, под каждым 3-м или 4-м сиденьем стоял.

Зимой рано утром в мороз -25 после получасового ожидания на платформе было очень неплохо сесть на сидушку под которой стоял такой обогреватель... ноги оттаивали очень быстро., потом и до того что повыше дело доходило


А весной, помнится, иногда материли машиниста через переговорное устройство, которое висело в каждом вагоне, чтобы он выключил печки в вагонах. Машинист в долгу не оставался и тоже матерком отвечал пассажирам через громкоговоритель.
Короче, весело было.
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9k
Павел 44 минуты назад
Зайдите зимой на Белорусский вокзал в Москве, или Витебский в Питере. Поезда из РБ отапливают торфяными брикетами. Запах - прям запах!
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28k
Андрей Иванов 47 минут назад
Поэтому котельная решает все эти вопросы с помощью сжигания старого доброго угля. Это самый энергоэффективный вид топлива с прекрасным КПД

---

КПД не превышает 50%. Это отнюдь не эффективно. Просто она уже есть и смонтирована
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40k
Мойша 59 минут назад
Это тот незабываемый запах путешествия. С ним может сравнится только запах пропитки деревянных шпал (где они еще остались) - креозота.
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