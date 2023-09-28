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Няни усатые, хвостатые и пернатые

Няни усатые, хвостатые и пернатые

Автор:
28 сентября 2023 16:23
Сообщество : Животные
Метки: Дитя   Животное   Питомец   внимание   забота   мило   няня   приглядывать   ребёнок   трогательно   
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Молодые родители обычно очень переживают по поводу того, как питомец или питомцы воспримут появление нового члена семьи. И их можно понять. Но зато потом они приобретают в лице или, точнее, в мордахе самую усердную, внимательную и трудолюбивую нянюшку, которую можно только пожелать.

Услуги по присмотру предоставляются круглосуточно, бесплатно и к удовольствию всех сторон.

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Метки: Дитя   Животное   Питомец   внимание   забота   мило   няня   приглядывать   ребёнок   трогательно   
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