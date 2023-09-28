Няни усатые, хвостатые и пернатые

Молодые родители обычно очень переживают по поводу того, как питомец или питомцы воспримут появление нового члена семьи. И их можно понять. Но зато потом они приобретают в лице или, точнее, в мордахе самую усердную, внимательную и трудолюбивую нянюшку, которую можно только пожелать.